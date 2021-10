Serra inicia distribuição de 4ª remessa com mais 65 mil kits de Alimentação Escolar

A Secretaria de Educação da Serra (Sedu) começou a distribuir o 4º Kit Alimentação Escolar do ano letivo de 2021. Ao todo, mais de 65 mil kits serão entregues aos estudantes da rede municipal de ensino, totalizando 260 mil kits para manutenção do reforço na alimentação dos alunos.

Têm direito ao kit crianças e alunos devidamente matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para ter acesso ao Kit Alimentação Escolar na Unidade de Ensino, as famílias dos estudantes devem aguardar o comunicado informando dia e horário para a retirada de forma segura, por meio de canais, como grupos no WhatsApp, por exemplo. O agendamento será feito para evitar aglomerações.



O Kit Alimentação Escolar é composto por itens como:

– Arroz

– Feijão

– Farinha

– Açúcar

– Macarrão

– Canjiquinha

– Fubá

– Óleo

– Leite em pó

– Biscoito

– Ovos



O secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes, destaca que a adequada alimentação dos estudantes é fundamental para o desempenho escolar.



“Sabemos que uma criança bem alimentada tem mais concentração e maior rendimento escolar, por isso, nossa equipe de nutricionistas prepara os Kits Alimentação Escolar de forma a atender as demandas nutricionais das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, matriculados na rede de ensino da Serra”, explicou o secretário.



