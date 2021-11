Serra investe quase R$ 2 milhões em nova iluminação de LED na ES-010

today8 de novembro de 2021 remove_red_eye67

Quem trafega pela Rodovia ES-010, na Serra, já percebe a grande melhoria na iluminação. As lâmpadas de vapor metálico do trecho de 24 quilômetros de extensão da via, que vai da saída da Avenida Norte Sul até Nova Almeida, estão sendo substituídas por LED.

A Prefeitura da Serra está investindo R$ 1.887.618,70 em 1.540 novas lâmpadas, que começaram a ser substituídas no dia 30 de outubro.

Economia para o município

O prefeito Sérgio Vidigal explicou que o investimento retornará aos cofres públicos em curto prazo. “As lâmpadas de LED iluminam muito mais, reforçando a sensação de segurança dos serranos, e é muito mais econômica. Mensalmente, o custo do município com a conta de energia elétrica terá redução de mais de R$ 49 mil”.

A obra foi dividida em duas etapas. A primeira tem previsão de conclusão para 17 de novembro. A segunda parte da revitalização da iluminação da Rodovia ES-010 será realizada entre os dias 1º e 25 de dezembro.

A nova iluminação beneficiará não só os condutores de veículos que trafegam pela via, como também os moradores dos bairros cortados pela rodovia, como Chácara Parreiral, Camará, Morada de Laranjeiras, Manguinhos, Grande Jacaraípe e Nova Almeida.

foto Edson Reis/Secom-PMS