Serra investe quase R$ 85 milhões em educação em menos de um ano

today25 de outubro de 2021 remove_red_eye52

Município com a maior rede de ensino do Espírito Santo, com 141 unidades, a Serra chega perto dos R$ 85 milhões em investimentos na educação só nos primeiros 10 meses de 2021.

O valor está distribuído entre construção e revitalização de unidades, aquisição de equipamentos de tecnologia, como Chromebooks e notebooks para alunos e professores, kits alimentação escolar, entre outros investimentos.

De acordo com o secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes, a Serra está no rol de municípios capixabas que mais investiu em educação de janeiro a outubro deste ano.



“A gestão do prefeito Sérgio Vidigal é pautada no cuidado com a população, e a educação é uma das áreas que mais vem recebendo investimentos. Temos a convicção de que a educação é o único caminho para diminuirmos a desigualdade e realmente fazermos justiça social”, destacou.



Veja o detalhamento dos investimentos

* R$ 25 milhões na aquisição de notebooks para os professores;

* R$ 14 milhões de investimentos na renovação do parque tecnológico de escolas;

* R$ 12 milhões em obras de ampliações e reformas estruturais em Unidades de Ensino;

* R$ 9,8 milhões na aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para as Unidades de Ensino;

* R$ 8 milhões em 200 mil kits alimentação distribuídos às crianças e estudantes;

* R$ 7,3 milhões em construção de CMEIs, quadra poliesportivas, projetos de arquitetura e engenharia para novas Unidades de Ensino, projeto de acessibilidade das Unidades de Ensino, entre outras obras;

* R$ 6 milhões na aquisição de laboratório móvel – Ciências (Biológicas, Química e Física), Geografia e Matemática.



Duas mil novas vagas em 2022

Para o ano letivo de 2022 são aguardadas a construção de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e a ampliação de cinco Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), resultando na abertura de cerca de 2 mil novas vagas.