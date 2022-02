Serra lança aplicativo grátis para notificar problemas na iluminação pública

today14 de fevereiro de 2022 remove_red_eye109

A população da Serra passa a contar com mais uma ferramenta tecnológica para solicitar serviços. Já está em funcionamento o aplicativo “Serra Iluminação Pública”, para registros de notificações como, lâmpada no poste apagada à noite ou acesa durante o dia, por exemplo.

O app é gratuito e está disponível para Android e IOS. Com interface simples e de fácil acesso, o “Serra Iluminação Pública” permite fácil navegação e registro da ocorrência por parte do munícipe.

O aplicativo integra um pacote de ferramentas de acesso da população à Secretaria de Serviços da Serra, como o site www.iluminacaopublicapms.com.br e o serviço de ligações gratuitas da iluminação pública 0800 000 0717.



O secretário de Serviços da Serra, Enio Bergoli, destaca que levar comodidade ao munícipe é uma das principais preocupações da gestão do prefeito Sérgio Vidigal.



“Nas nossas reuniões com o prefeito Sérgio Vidigal sempre nos é solicitado que os serviços sejam disponibilizados à população, sem burocracia, com agilidade, mas também com muito conforto. Depois do 0800, temos a alegria de disponibilizar o aplicativo “Serra Iluminação Pública”, explica o secretário.



O aplicativo reforça o compromisso da gestão com as metas do plano de governo, de tornar a Serra uma cidade inteligente, além de humana, criativa e sustentável.



Serviço

Aplicativo: Serra Iluminação Pública

Como baixar: na loja de aplicativos do seu Android ou IOS

Outras ferramentas: 0800 0000717 e www.iluminacaopublica.pms.com.br