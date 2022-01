Serra lidera no crescimento do índice de repasse de ICMS

A Serra foi o município do Espírito Santo que obteve o maior crescimento do Índice de Participação dos Municípios (IPM), dado que determina a parte que cada município recebe da divisão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De 13,067% em 2021, o percentual passou a ser de 14,176% no ano de 2022, crescimento absoluto de 1,109 pontos percentuais.

“Esse resultado é fruto do excelente trabalho realizado pelos servidores do Departamento de Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefa). A equipe, composta por auditores e técnicos, durante todo o ano de 2021 realizou um trabalho de acompanhamento e auditoria da Escrituração Fiscal e das Declarações de Operações Tributáveis das empresas que realizam operações tributadas pelo ICMS no território do município”, explica o secretário da pasta, Henrique Valentim.

Por fim, o secretário ressalta a importante parceria, na correção das inconsistências apuradas ao longo do ano, entre o Fisco Municipal e os contabilistas, categoria profissional responsável pelo envio das Declarações de Operações Tributáveis, de acordo com o regulamento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).



A estimativa é que a liderança da Serra no crescimento do IPM traga um retorno de mais de R$ 42 milhões aos cofres do tesouro municipal.



Saiba mais:

AS CINCO CIDADES QUE MAIS CRESCERAM NO IPM DE 2021 PARA 2022

MUNICÍPIO IPM 2021 IPM 2022 VARIAÇÃO SERRA 13,067 14,176 1,109 CARIACICA 6,514 7,497 0,983 VIANA 2,253 2,993 0,740 B. DE SÃO FRANCISCO 0,906 1,036 0,130 CACHOEIRO 3,112 3,234 0,122

