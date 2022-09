SERRA | Mais de 200 empresas estarão em mutirão de negociação de dívidas

No dia 11 de setembro é comemorado o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Para celebrar a data, o Procon Serra vai promover entre os dias 12 e 16 a Semana de Negociação de Dívidas, no qual os consumidores poderão negociar dívidas com mais de 200 empresas, entre companhias de água e luz, telefonia, bancos e financeiras.

Os atendimentos serão realizados no Procon Serra, localizado no Pró-Cidadão, das 8 às 17 horas, com entrega de senhas a partir das 8 horas. No total serão distribuídas 160 senhas por dia. Dessas, 40 são para atendimentos gerais. As demais senhas serão divididas entre as empresas Dacasa (40), Cesan (30) e Banestes (50), que estarão com equipes próprias no local.

Completam o quadro as empresas EDP Brasil, Oi, Vivo e Claro e 194 bancos, corretoras e financeiras que estarão representados pela Febraban (Federação Brasileiras dos Bancos).

De acordo com a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota, a iniciativa tem como objetivo permitir que uma parcela da população da Serra volte a ter acesso ao crédito. “Permitir que as pessoas voltem a ter acesso ao crédito é oferecer possibilidades de buscar recursos para iniciar ou aumentar um negócio próprio. Esta é uma realidade muito comum na Serra, onde moradores, em grande parte mulheres, têm nos pequenos empreendimentos a forma de sustentar a família”.

O Procon da Serra fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para os telefones (27) 3252-7243 e (27) 9 8182-0919.

Segue abaixo a lista das empresas que participam da Semana de Negociação:

– EDP Brasil;

– CESAN;

– Dacasa Financeira;

– OI;

– Telefônica Brasil (VIVO);

– Banestes;

– Foco;

– Acredicoop;

– Afinz (Sorocred);

– Agibank Financeira;

– Agilidade;

– Alfa Arrendamento Mercantil;

– American Express;

– Amex;

– Aqbank Pagamentos;

– Aspecir Sociedade de Crédito;

– BCV (DESATIVADA – atual Banco BMG);

– BRB – Banco de Brasília;

– BRBCcard;

– BV Financeira (DESATIVADA);

– BV Leasing (DESATIVADA);

– Bahamas Cred;

– Banco ABC;

– Banco Agibank (Plano);

– Banco Alfa;

– Banco Alfa de Investimento;

– Banco Arbi;

– Banco BMG;

– Banco BS2;

– Banco BTG Pactual;

– Banco BV (antigo Banco Votorantim);

-Banco Bari;

-Banco Bradesco;

-Banco C6 Consignado (Banco Ficsa);

– Banco Cetelem;

– Banco Cifra (DESATIVADA – atual Banco BMG);

– Banco Crefisa;

– Banco Daycoval;

– Banco Digimais (antigo Banco Renner);

– Banco Digio;

– Banco Fiat;

– Banco Fibra;

– Banco Honda;

– Banco Hyundai Capital Brasil;

– Banco Inbursa;

– Banco Industrial do Brasil (BIB);

– Banco Inter (Banco Intermedium);

– Banco Itaú Unibanco;

– Banco Letsbank;

– Banco Master (antigo Banco Máxima);

– Banco Mercantil do Brasil;

– Banco Modal;

– Banco Neon (DESATIVADA);

– Banco Next;

– Banco Olé Consignado;

– Banco Original;

– Banco PSA;

– Banco Pan;

– Banco Paulista;

– Banco Pine;

– Banco Renault/Credi Nissan;

– Banco Rendimento;

– Banco Rodobens;

– Banco Safra;

– Banco Santander;

– Banco Santander Cartões;

– Banco Semear;

– Banco Sofisa;

– Banco Topázio;

– Banco Toyota;

– Banco Voiter;

– Banco Volkswagen;

– Banco XP;

– Banco Yamaha;

– Banco da Amazônia;

-Banco do Brasil;

– Banco do Nordeste;

– Banco24Horas (TecBan);

– BancoSeguro;

– Bancoob;

– Banese

– Banco do Estado de Sergipe;

– Banestes;

– Banpará;

– Banrisul;

– Becker Financeira;

– Bradescard;

– Bradesco Cartões;

– Bradesco Financiamentos;

– Bradesco Leasing;

– Bradesco Promotora (DESATIVADA);

– BrasilCard;

– Pagamento C&A;

– Banco C6;

– CCB Brasil Crédito, Financiamentos e Investimentos;

– Caixa Econômica Federal;

– Capital Consig;

– Cartão Americanas.com (DESATIVADA – atual Banco Cetelem);

– Cartão Atacadão;

– Cartão Caedu (Administradora de Cartão de Crédito Palma);

– Cartão Carrefour;

– Cartão Cencosud Bretas;

– Cartão Cencosud GBarbosa;

– Cartão Quero-Quero VerdeCard;

– Cartão Shoptime (DESATIVADA – atual Banco Cetelem);

– Cartão Submarino (DESATIVADA – atual Banco Cetelem);

– Cartões Itaú;

– Cartões Renner (Realize CFI);

– Casa do Crédito;

– Chevrolet Serviços Financeiros (Banco GM);

– China Construction Bank (CCB Brasil);

– Citibank (DESATIVADA – atual Itaú Unibanco);

– Cívia;

– CoopCorreios;

– Cooper Johnson;

– Coopernapi;

– Cora;

– Cred Crea;

– Eu acredito;

– Acreditar;

– Credicard;

– Credicenm;

– Credicitrus;

– Credicomin;

– Credifoz;

– Credipar;

– Créditos;

– Credsystem;

– Credz;

– Crefaz;

– Crefisa;

– Crescer;

– DMCard;

– Dacasa Financeira;

– Eagle Sociedade de Crédito Direto;

– Evolua;

– FFCred;

– Facta Financeira;

– Finmax;

– Financeira Alfa;

– Financeira BRB;

– Financeira Itaú Americanas;

– Fomento Paraná – Agência de Fomento do Paraná;

– Fortbrasil;

– Fundação Habitacional do Exército – FHE;

– Gazincred;

– HS Financeira;

– HSBC (desativada);

– Hipercard;

– Itauleasing;

– Itaú Consignado;

– Itaú Unibanco Consignado;

– Itaú Unibanco Crédito Imobiliário;

– J17 Sociedade de Crédito Direto;

– Just (DESATIVADA);

– Lamber CFI;

– Losango;

– Luizacred;

– Mercantil do Brasil Financeira;

– Midway (Riachuelo);

– Banco NBC;

– Nubank;

– Números;

– Omni Financeira;

– Paraná Banco;

– Parati Financeira;

– Pefisa;

– Pernambucanas Cartões;

– Pincred;

– Porto Seguro Cartões e Financiamentos;

– Portocred Financeira;

– Poupecredi;

– Poupex;

– Tecnologia QI;

– Rappipay;

– SF3 (Santana Financeira);

– Santander Financiamentos (Aymoré);

– Santinvest;

– Senff;

– Sicredi;

– Sinosserra Financeira;

– Banco Social;

– Sudacred;

– Transpocred;

– Tribanco;

– Tricard;

– Trigger;

– UP Promotora;

– UP.P;

– UY3 Sociedade de Crédito Direto;

– Unicred;

– Unilos;

– Venha;

– Valor Financiamentos;

– Via Certa Financiadora;

– Viacredi;

– Viacredi Alto Vale;

– Will Bank (antigo Meu Pag!);

– Zema Financeira;

– Ágil.