SERRA | Materno infantil conta com serviço de ouvidoria e se prepara para cirurgias ginecológicas

today7 de julho de 2022 remove_red_eye65

A prefeitura da Serra implantou, no Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), localizado em Colina de Laranjeiras, a ouvidoria que está funcionando desde o dia 19 de fevereiro de 2022. O serviço está disponível pelo e-mail [email protected].

Com quatro meses e meio de ativação, o HMMI até o dia 06/07, teve 1.665 nascimentos. Com isso, por meio de entrevistas diárias com as pacientes internadas e seus familiares, a administração levanta dados sobre o atendimento prestado com o objetivo de promover a melhoria contínua dos serviços.

Em junho, a saúde da Serra avançou nos serviços prestados no Materno Infantil com a estreia das consultas ginecológicas ambulatoriais para realização de pequenas cirurgias. Assim como acontecem com os demais serviços especializados, o acesso é através das Unidades de Saúde que, se for a indicação, o médico encaminhará a paciente para o serviço.

No ambulatório ginecológico, a mulher é reavaliada por um especialista que solicita os exames pré-operatórios. Os primeiros agendamentos para as pequenas cirurgias estão previstos para acontecer ainda neste mês.

As equipes do Hospital Municipal Materno Infantil já se preparam para dar início às cirurgias ginecológicas maiores, incluindo as pacientes do programa de Planejamento Familiar.

Estrutura

O HMMI conta com 50 leitos para alojamento de gestantes e puérperas de risco habitual; Centro Obstétrico com três salas cirúrgicas e sete quartos PPP (de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto), isso sem contar com os exames de imagem e laboratoriais.

Quando estiver operando na sua totalidade, ainda no segundo semestre deste ano, o Hospital Municipal Materno Infantil terá a capacidade mensal para 638 internações obstétricas de risco habitual e 255 de risco alto, além de 51 internações de cirurgia pediátrica; 128 internações de ginecologia clínica e cirúrgica; 55 internações em Unidade de Terapia Neonatal (UTIN); 51 internações de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco); 26 internações em Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (Ucinca), ou leito-canguru; 51 internações em Unidade de Terapia Intensiva Adulta (UTI); além de 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades.

foto Edson Reis/Secom-PMS