SERRA | Moradores poderão usar o celular para cadastrar as árvores

today21 de setembro de 2022 remove_red_eye57

A população da Serra vai ajudar a prefeitura a catalogar as árvores localizadas na zona urbana do município. Por meio do celular, cidadãos em geral poderão fotografar, identificar e registrar a localização das árvores, colaborando para a criação do banco de informações que vai servir de base para o Plano Diretor de Arborização Urbana do Município da Serra.

A iniciativa, chamada de Cadastro Arbóreo Colaborativo, foi lançada no Parque da Cidade, neste dia 21, data em que se comemora o Dia da Árvore. A proposta é engajar a população no mapeamento das árvores, permitindo o planejamento assertivo das ações de arborização urbana.

Para colaborar no mapeamento, o morador deverá baixar o aplicativo Colab e utilizar o campo destinado ao registro das árvores. No aplicativo, ele vai indicar o bairro, a espécie, caso saiba identificar, a localização e as condições de saúde da árvore. Será possível indicar, também, se a árvore tem raízes que prejudicam o calçamento ou oferecem algum tipo de risco à população.

A prefeitura espera, por meio do mapeamento, obter o número preciso de árvores existentes na área urbana do município, o percentual de cada espécie, presença de pragas e doenças, necessidade de poda ou remoção e inclusive detalhes como a altura média.

Com essas informações compiladas, será possível planejar a inspeção periódica das árvores, permitir o plantio das espécies arbóreas mais compatíveis com a realidade do município e aumentar a diversidade das espécies, entre outras ações previstas no Plano Diretor de Arborização Urbana.

O que é?

O Cadastro Arbóreo Colaborativo é uma solução tecnológica desenvolvida para que todos os cidadãos possam participar de forma colaborativa da gestão da arborização urbana municipal junto com a prefeitura, contribuindo para a realização do cadastro das árvores da cidade.

Desta maneira, qualquer pessoa com um celular poderá cadastrar as árvores presentes nas calçadas, nos parques, praças e jardins em todo o município usando o aplicativo COLAB.

Para que serve?

Para uma cidade ainda mais bonita e com mais qualidade de vida para todos. Os registros das árvores realizados pelos cidadãos por meio do COLAB constituirão uma fonte de informações importantes sobre o panorama atual da arborização urbana no município. Esses dados permitirão uma gestão mais eficiente do patrimônio arbóreo existente, para o aprimoramento dos serviços ofertados à população e servirão para nortear a elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana da Serra.

A importância da Arborização Urbana

A arborização urbana, além da estratégia de amenização de aspectos ambientais adversos, é importante sob os aspectos ecológico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico.

Além de ser um serviço público, a arborização urbana é um patrimônio que deve ser conhecido e conservado para as futuras gerações, pois traz muitos benefícios, como proporcionar um melhor efeito estético, sombra para os pedestres e veículos, proteger e direcionar o vento, conforto acústico, amenizar a poluição sonora, melhorar a qualidade do ar e preservar a fauna silvestre, além de contribuir para a melhoria da saúde física e mental da população.