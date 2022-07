SERRA | Município prepara programa integrado para atender pessoas em situação de rua

A Prefeitura da Serra identificou mais de 400 pessoas em situação de rua no município e se prepara para lançar um programa integrado de atendimento especial. Intitulado “Popularizar”, ele vai envolver ações de oito secretarias.

A iniciativa da “força-tarefa” é comandada pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Serra e integra áreas como Educação, Saúde, Direitos Humanos e Habitação.

O objetivo é popularizar as ações e os serviços das secretarias municipais ofertados e destinados à população em situação de rua.

De acordo com a secretária de Assistência Social da Serra (Semas), Cláudia Silva, o Popularizar vai oferecer mais do que acolhimento, incluindo as etapas de prevenção, encaminhamento, integração e reintegração social.

“Temos que pensar em ações de curto, médio e longo prazos. Precisamos ajudar essas pessoas a retomarem suas vidas para que elas sejam protagonistas, sejam empoderadas, que retomem o convívio familiar”, declarou Cláudia Silva.

O primeiro “Popularizar” será realizado na Serra-Sede, nos dias 27 e 28 de julho, das 16 às 21h. No local será montada uma tenda e ofertados vários tipos de atendimento que estão em fase de finalização por parte de cada secretaria.

O primeiro passo, antes mesmo da realização da ação, será uma rodada de reuniões com Associação de Moradores, Associação de Comerciantes, Associação de Empresários e também entidades religiosas.

Cada secretaria participante do programa vai apresentar ações a serem desenvolvidas na data das ações, mas também após a programação, dando um atendimento continuado e mais profundo a essa população.

“O Popularizar não vai parar na ação realizada no bairro. A população de rua é muito carente, precisa de nossa atenção. É preciso tirar essa população da invisibilidade”, afirmou a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Lilian Mota.