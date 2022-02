SERRA | Nova Carapina I vai receber R$ 4,5 milhões em revitalização de avenidas

A região de Nova Carapina I vai ganhar importante investimento em infraestrutura. Foi assinada nessa quinta-feira (10), Ordem de Serviço para revitalização das avenidas Belo Horizonte e João Pinheiro. Ao todo, são quase 03 quilômetros de intervenções e melhorias em um investimento de R$ 4,5 milhões.

As obras serão iniciadas nos próximos dias. A solenidade de assinatura da Ordem de Serviço contou com a participação do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, além de demais autoridades municipais e estaduais.

“Com a recuperação da malha viária das avenidas João Pinheiro e Belo Horizonte, faremos também a restauração e drenagem desses pontos, e as calçadas serão adequadas à Calçada Cidadã. Serão recuperados cerca de 2,7Km de via, com 28 mil m2 de asfalto. Quando fui prefeito aqui só as avenidas principais eram asfaltadas. Então estou feliz de estar aqui para desenvolver mais o bairro”, disse o prefeito da Serra.



O Secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, contou em detalhes como será o investimento em Nova Carapina I. “As melhorias vão além desses investimentos já citados aqui. Vamos trocar todo pavimento, onde não tiver calçada cidadã vamos fazer, e nesses quase 03 quilômetros de intervenções vamos fazer pelo menos 60 caixas-ralos para evitar os alagamentos. Teremos nova sinalização, ou seja, o que já é agradável ficará melhor”, declarou.



