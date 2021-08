SERRA | Parceria com o Ifes Campus Serra vai capacitar alunos da EJA

today16 de agosto de 2021 remove_red_eye36

Uma parceria entre a Secretaria de Educação da Serra (Sedu) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Serra, vai possibilitar a capacitação profissional de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados na rede municipal da Serra.

A oferta é de Educação Profissional e Tecnológica em áreas como Informática Básica e Elétrica. Os cursos serão ofertados em concomitância com a Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, o aluno já concluirá o Ensino Fundamental com capacitação profissional.

“Nosso objetivo é fazer com que o aluno conclua o Ensino Fundamental e já esteja pronto para o mercado de trabalho”, explica o secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes.

Áreas de atuação

Com o curso de informática básica, por exemplo, é possível atuar em escolas, comércios, indústrias, organizações públicas e privadas em geral; prestação de serviços como autônomo.

Já quem optar pelo curso de eletricista pode atuar nas áreas de execução, operação e manutenção em instalações residenciais, prediais, comerciais e sistemas públicos de iluminação que possuam redes de energia elétrica em baixa tensão.

A previsão é de que no início do ano letivo de 2022, os alunos da EJA matriculados em uma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) da Serra, já possam participar da capacitação profissional no Ifes Campus Serra.