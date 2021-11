SERRA | Programa da prefeitura usa hortas para ajudar na educação das crianças

A Secretaria de Agricultura (Seap) da Serra está promovendo a horticultura no município como forma de incentivar a economia solidária e a alimentação saudável. Estão sendo feitas hortas em comunidades e em unidades de ensino, como foi o caso do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Jocila Pereira Amorim, em Planalto Serrano Bloco B.

O diretor da Seap responsável pelas ações, David Cruz, explica que a iniciativa no CMEI faz parte do programa “Hortas nas Escolas”. “É um projeto lúdico, que envolve as crianças e o corpo técnico da escola, mostrando aos pequenos a importância dos legumes e verduras para a saúde. A garotada participa de todas as etapas, da semeadura e plantio de mudas à colheita”, destaca o diretor.

A ideia é que o programa seja ampliado e já no início do ano letivo de 2022 esteja implantado em pelo menos uma nova escola por mês.



“Esse contato das crianças com a terra, as plantas e as hortaliças serve para estreitar a relação com a natureza e contribui para a conscientização sobre os impactos das suas ações no meio ambiente. Elas puderam observar a germinação e crescimento das plantas, estão cuidando, regando e colhendo. Outro ponto importante foi o aprendizado sobre alimentação e nutrição que surgiram a partir do desenvolvimento e colheita das hortaliças”, conta a diretora do CMEI, Susan S. Viana Barbosa.



A secretária de Desenvolvimento Econômico, Lilian Mota, destaca a importância da interação dos alunos com a natureza promovida pelo programa “Horta nas Escolas”. “Esse programa é mais uma importante ação da gestão Sérgio Vidigal dentro das políticas de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a segurança alimentar e nutricional, elementos fundamentais para o desenvolvimento e o bem-estar social”, salienta a secretária Lilian Mota.



Estão sendo feitas, também, hortas comunitárias em diversos bairros. No início do mês, a prefeitura entregou uma horta no bairro Balneário de Carapebus, que em cerca de 90 dias após o plantio já estará pronta para a colheita de hortaliças, temperos, leguminosas e plantas medicinais.