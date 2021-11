SERRA | Projeto que prevê 200 litros de combustível por mês é aprovado por vereadores

today4 de novembro de 2021 remove_red_eye42

Foi aprovado na sessão da Câmara de Vereadores da Serra desta quarta-feira, 03, um Projeto de Resolução protocolado pela Mesa Diretora, que regulamenta o uso de veículos oficiais do Legislativo para uma futura compra ou locação para cada parlamentar, no caso 23. Hoje a Casa conta com cinco veículos oficiais para uso dos vereadores.

Já o Projeto de Resolução 12/21 assinado pelo presidente Rodrigo Caldeira (PRTB), e pelos vereadores Cléber Serrinha (PDT), Teilton Valim (PP), professor Alex Bulhões (PMN) e Adriano Galinhão (PSB), protocolado no dia 25 de outubro, prevê até 200 litros de combustível por mês. No Projeto não consta o impacto financeiro.

A matéria foi aprovada por 16 votos e nenhum contrário, sendo que seis se abstiveram de votar: Saulinho da Academia (Patriota), Gilmar Dadalto (PSDB), Pablo Muribeca (Patriota), Willian da Elétrica (PDT), Raphaela Moraes (Rede) e Adriano Galinhão (PSB). O presidente só vota em caso de empate.

Em nota, a Câmara da Serra informou que o Projeto trata da regulamentação e transparência por parte dos vereadores.

“O objetivo da Casa de Leis é estabelecer limites e dar transparência no que se refere ao uso de recursos públicos, que, diga-se de passagem, é tratado de forma responsável pelo legislativo serrano, que nos últimos três anos, na gestão do atual presidente Rodrigo Caldeira, devolveu aos cofres públicos cerca de R$ 7 milhões”, afirmou.



Confira o projeto na íntegra AQUI



foto divulgação/Câmara da Serra