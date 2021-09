SERRA | Projeto Vida Leve está de volta: façam suas inscrições

today16 de setembro de 2021 remove_red_eye39

Com o objetivo de levar mais saúde e diversão para as crianças do município, a Prefeitura da Serra retomou o projeto Vida Leve. Nele, as crianças da cidade aprendem práticas esportivas como Ballet, Futebol Society, Futsal, Voleibol e Tênis.

As inscrições serão abertas nesta segunda (20) e podem ser feitas de forma presencial no Parque da Cidade de 08h às 17 horas.

O projeto Vida Leve é uma iniciativa que conta com a participação das secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Educação.

Serviço

Horário: das 8 às 17h

Local: Parque da Cidade

Modalidades: Ballet, Futebol Society, Futsal, Voleibol e Tênis

Faixa etária: 7 a 14 anos

Mais Informações: (27) 3338-7302 / [email protected]