Serra prorroga por um ano contratos temporários de professores

today18 de novembro de 2021 remove_red_eye42

A Secretaria de Educação da Serra prorrogará, para o ano letivo de 2022, os contratos temporários de todos os professores em exercício na Rede Municipal de Ensino, contratados por meio do Edital Nº 007/2019.

A prorrogação se dará em virtude da nova Lei nº 5.374, de 21 de outubro de 2021, que trata da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

“A renovação contratual será essencial, uma vez que os servidores já conhecem as sistemáticas da Rede Municipal de Ensino, estão ambientados com os estudantes e estão sendo capacitados para atender às diversas demandas das Unidades de Ensino. A permanência desses profissionais fortalece a qualidade do ensino e o atendimento educacional que ofertamos”, comenta o secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes.

O secretário enfatiza que, “fizemos um grande esforço para viabilizar a continuidade desses profissionais, tanto do ponto de vista jurídico quanto do econômico. Com a renovação dos contratos, estamos garantindo o emprego desses profissionais e melhores condições para a continuidade das atividades junto aos nossos estudantes”.

Alessandro Bermudes ainda ressalta que haverá novo Processo Seletivo Simplificado do magistério para suprir as vagas remanescentes, com previsão de realização no primeiro trimestre de 2022.



foto Edson Reis/Secom-PMS