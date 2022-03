SERRA | Quase R$ 2 milhões para revitalizar ruas de Residencial Jacaraípe

today4 de março de 2022 remove_red_eye26

Na noite desta quinta-feira (3) foi realizada no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, a assinatura da Ordem de Serviço para dar início às obras de drenagem e pavimentação de algumas ruas do local.

Ao todo, são quase R$ 2 milhões de investimentos, sendo que algumas ruas fazem parte do Orçamento Participativo (OP) de 2021.

O Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, falou sobre a importância dessas obras.



“Oferecer qualidade de vida para os moradores da Serra é a nossa prioridade. Essa Ordem de Serviço é importante para garantirmos também mais conforto e segurança na mobilidade dos moradores da região”, disse Vidigal.



Entre as ruas contempladas na OP estão: Rua Washington Luís, Rua Getúlio Vargas, Rua Epitácio Pessoa.



As outras ruas contemplados são: Travessa C, Travessa Mauá, Rua São Caetano, Travessa 02 Hermes da Fonseca, Travessa 01, Rua São Carlos, Avenida Brasil, Rua Araçatuba, Encontro da Rua Mauá com a Rua Osasco.



Também será realizado o recapeamento da Rua São Caetano e na Avenida Brasil, totalizando 13 ruas.



A Ordem de Serviço contou com a presença de vários secretários municipais, representantes da Assembleia Legislativa, de vereadores da Serra e líderes comunitários.



foto Edson Reis/PMS