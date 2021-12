SERRA | Saúde suspende atendimento eletivo nas unidades de saúde para atender síndrome gripal

Diante de mais uma situação de emergência provocada pelo aumento no número de casos de pacientes com síndrome gripal, a Secretaria de Saúde da Serra publicou, no Diário Oficial de quarta (29/12), a portaria de número 168/2021, que suspende desta quarta (29) até 15 de janeiro de 2022 os atendimentos e agendamentos de consultas eletivas nas Unidades Básicas e Regionais de Saúde do Município. Esse prazo pode ser alterado, conforme avaliação da Vigilância Epidemiológica Municipal.

A saúde da Serra ressalta que a decisão é mais uma ação da Prefeitura para distribuir a demanda de pacientes com síndrome gripal que chegam às três Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs) do município. Desde meados de dezembro, momento em que foi notado um aumento significativo de pessoas com suspeita de Influenza, a Secretaria de Saúde da Serra tem ampliado o quantitativo de médicos nas UPAs de Carapina, Castelândia e Serra Sede, como em algumas Unidades Regionais de Saúde, que também estão com horários de atendimento estendido.

Com essa portaria, também até 15 de janeiro de 2022, os casos de síndrome gripal seguirão com reforço de mais médicos na Unidade Regional de Novo Horizonte, que estará aberta, de segunda a sexta, exceto nos feriados, até 19 horas. As Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe e Serra Dourada seguem funcionando até 21 horas, com mais médicos. Feu Rosa, que já atende até 21 horas, também continuará com reforço médico.



A partir desta quarta (29), de segunda a sexta, exceto nos feriados, as equipes de saúde que atuam nas Unidades Básicas e demais Regionais de Saúde da Serra vão concentrar seus esforços no atendimento aos pacientes com sintomas gripais. Com demanda livre, os munícipes receberão atendimento médico e serão submetidos a testes rápidos de Covid-19.



As Unidades Básicas de Saúde ficam abertas de segunda a sexta, exceto em feridos, das 7 às 17 horas. No entanto, as equipes de saúde das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I atendem das 7 às 19 horas. O atendimento na Unidade Regional de Saúde de Boa Vista acontece das 7 às 17 horas. Na Unidade Regional de Saúde de Serra Sede, o serviço é das 07 às 19 horas.



Reagendamento e atendimentos mantidos

A Secretaria de Saúde da Serra salienta que serão reagendadas as consultas eletivas dos pacientes que tiverem seus atendimentos e agendamentos de consultas eletivas suspensos durante a vigência da portaria.



Vale a pena destacar que serão mantidos os atendimentos dos casos em que o atendimento se constitui como essencial para garantia do bem-estar e preservação da vida do usuário como: pacientes com quadro respiratório agudo; hipertensos descompensados; portadores de diabetes descompensados; portadores de HIV/AIDS; portadores de doenças autoimunes; tratamento de sífilis; em tratamento contra a tuberculose; em tratamento contra a hanseníase; primeira consulta de puericultura; criança com quadro infeccioso ou situação de risco; consulta de exame pré-natal; triagem de neonatal (Teste do Pezinho); testagem de IST em gestante; curativos; preventivos; vacinação; laboratórios de análises clínicas; atendimentos de saúde mental; pequenas cirurgias e renovação de receitas de uso contínuo.