Serra tem inscrições abertas para contratar professores

today21 de fevereiro de 2022 remove_red_eye110

Os salários variam de R$ 2.222,02 a R$ 3.446,86 + cartão alimentação de R$ 525.

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva, com intuito de contratar de forma temporária, profissionais para atuarem nas unidades de ensino do município.

Há oportunidades para o nível superior, para vários cargos. São eles:

– Professor MaPA: Séries Iniciais, Educação Infantil, Educação Especial (Deficiência Intelectual/Mental, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Altas Habilidades/ Superdotação);

– Professor MaPB: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Arte, Assessoramento Pedagógico e Bilíngue.

As inscrições acontecem de forma totalmente on-line, pelo site www.serra.es.gov.br, e seguem abertas até às 23h59 do dia 22 de fevereiro.

No caso dos professores, a carga horária será de 25 horas semanais, com salário base que varia entre R$ 2.222,02 e R$ 3.446,86 + auxílio alimentação de R$ 525, creditados em Cartão Alimentação.

Além dos títulos, será avaliada a experiência comprovada dos profissionais interessados. Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

A Secretaria Municipal de Educação destaca que o sistema poderá gerar incompatibilidade com hotmail/outlook e gmail. Portanto, caso apareça mensagem de erro ao finalizar a inscrição, o candidato deve voltar à página inicial no link http://gti.serra.es.gov.br/ , informar o código 003, ano 2022, selecionar a opção “Pesquisar Inscrição” e fazer consulta por meio do CPF.