Serra terá repasse de mais de R$ 2 milhões para ensino em tempo integral

29 de novembro de 2021

Em 2022, a Serra ofertará 2 mil vagas de ensino em tempo integral, em cinco unidades de ensino. Além dos recursos do próprio município, que serão investidos, a Serra acaba de ser contemplada com o repasse de mais de R$ 2 milhões, oriundos do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI).

O repasse tem o objetivo de criar e ampliar a oferta dessa modalidade de ensino, e o recurso é distribuído de forma que cada estudante seja atendido com R$ 3 mil ao ano, durante o período de três anos.

A Serra está entre os 48 municípios capixabas contemplados com o PROETI, uma vez que vem atendendo as diretrizes, metas e estratégias contidas no Plano Nacional de Educação (PNE), conforme a Lei nº 13.005/2014.

Nesta segunda-feira (29), às 10h, a Prefeitura da Serra participou da solenidade de Divulgação dos Municípios Contemplados pelo Edital do Programa de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI).

foto Edson Reis/Secom-PMS