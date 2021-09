Serra vai distribuir 65 mil Kits Alimentação Escolar recheados de alimentos naturais

today29 de setembro de 2021 remove_red_eye35

Os estudantes matriculados na rede municipal de ensino da Serra contam com um cardápio rico em nutrientes, formulado por uma equipe de nutricionistas e repleto de alimentos saudáveis, como frutas, verduras, legumes e muito mais.

Para garantir que essa alimentação seja continuada em casa, enquanto as aulas totalmente presenciais não são retomadas, os alunos da rede da Serra vão receber mais um Kit Alimentação Escolar.

O novo Kit traz uma novidade. Ele é composto por itens de hortifruti como chuchu, batata doce, batata inglesa, inhame, beterraba, cebola, alho e banana prata, adquiridos da Agricultura Familiar. A distribuição dos alimentos começa nesta quinta-feira (30) e vai contemplar mais de 65 mil crianças e adolescentes, durante o período de ensino em formato híbrido.



140 toneladas de alimentos na 1ª remessa

Na primeira remessa, serão distribuídas cerca de 140 toneladas de alimentos saudáveis nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), distribuídos em 35 mil kits iniciais. A outra parte dos alimentos será entregue mediante solicitação das unidades de ensino, por se tratar de produtos perecíveis.



O secretário de Educação da Serra, Alessandro Bermudes, destaca que a distribuição dos kits continuará seguindo as medidas de segurança sanitária, por conta da pandemia. “É importante ressaltar que, para evitar aglomerações, as Unidades de Ensino da Serra farão a divulgação às famílias e organizarão a entrega em escalas”, explica Alessandro Bermudes.



Garantia de alimentação saudável na pandemia

A nutricionista e gerente de alimentação escolar da Serra, Jéssika Butcovsky, fala sobre a importância da distribuição desses alimentos. “É necessário garantir a alimentação das nossas crianças e adolescentes também neste período de ensino em formato híbrido, já que com o revezamento eles não estão frequentando a escola todas as semanas, e consequentemente não têm acesso à merenda escolar”, esclarece Jéssika Butcovsky.



foto Jansen Lube/Acervo-PMS