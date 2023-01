Serra vai distribuir cartão alimentação para alunos da rede municipal

A prefeitura da Serra anunciou, nesta segunda-feira (9), que vai conceder cartão alimentação para todos os estudantes da rede pública municipal durante as férias escolares. A medida foi confirmada pelo prefeito Sergio Vidigal e visa evitar o agravamento da insegurança alimentar das crianças durante os recessos.

De acordo com o prefeito, o cartão alimentação do programa ‘Serra Nutri Férias’ já será entregue às famílias da Serra neste mês de janeiro. Durante essas férias será concedido o valor de R$ 150. Já no recesso escolar de julho, as famílias vão receber o valor de R$ 100.

Vidigal explicou que a ideia é manter a segurança alimentar dos alunos da Serra durante as férias, principalmente por conta dos dados que mostram que uma parte considerável dos estudantes – cerca de 80% – possuem a merenda escolar como principal refeição diária.

“No ano passado nós deixamos as escolas abertas e oferecemos a merenda. Porém, neste ano, com a ideia de atender todos os estudantes, vamos conceder o cartão alimentação, do qual os pais poderão comprar o alimento e preparar nas suas casas”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com Vidigal, todos os mais de 70 mil alunos da Serra terão direito ao tíquete. Ou seja, se em uma família houver dois estudantes da rede municipal, serão dois cartões alimentação. E assim por diante.

“Estamos investindo em torno de R$ 1.8 milhão por ano para o programa ‘Serra Nutri Férias’. Todos os alunos serão beneficiados, são mais de 70 mil estudantes na cidade”, explicou.

O Projeto de Lei Nº 03/2023 – enviado pelo Executivo à Câmara da Serra – foi aprovado por unanimidade em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (09). Agora o texto segue para a sanção.

A prefeitura da Serra informou que os cartões serão entregues às famílias nas escolas de cada um dos estudantes. O cronograma de entrega ainda seerá divulgado.

Quem tem direito ao cartão alimentação?

Todos os cerca de 72 mil estudantes da rede pública municipal da Serra terão direito ao benefício, que será concedido anualmente, em janeiro e julho.

Como receber o cartão alimentação?

As famílias devem ficar atentas ao cronograma que será divulgado pela prefeitura da Serra nos próximos dias. A entrega dos cartões será realizada nas escolas dos alunos diretamente aos responsáveis pelos estudantes.

Quais serão os valores do cartão alimentação?

No mês de janeiro será ofertado o valor de R$ 150. Já em julho, o valor será de R$ 100.

E se a família tiver mais que um aluno?

O cartão será concedido a cada aluno, ou seja, não importa o número de estudantes que uma família possuir, todos terão direito ao valor, recebendo cada um R$ 150 em janeiro e R$ 100 em julho.