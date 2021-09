Servidor de Domingos Martins é preso suspeito de maus-tratos à animais

today22 de setembro de 2021 remove_red_eye77

A CPI dos Maus-Tratos aos Animais, presidida pela deputada Janete de Sá (PMN), realizou nesta quarta-feira, 22, às 6h da manhã, uma ação conjunta com a polícia civil por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, a delegacia de Marechal Floriano e o Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, para investigar suposto crime de maus-tratos.

“As denúncias feitas a CPI davam conta de que um homem, que se passava por veterinário e atendia em domicílio, estaria realizando castração de animais sem capacidade técnica, por não se tratar de médico veterinário, o que estaria causando problemas de saúde, sofrimento, mutilações e óbitos em animais atendidos”, declarou a deputada Janete de Sá, presidente da CPI.

Sendo assim foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no centro de Marechal Floriano. “O mandado de busca foi expedido pelo juiz Bruno de Oliveira Feu Rosa, da Comarca de Marechal Floriano, após a CPI acionar as autoridades locais por conta de diversas denúncias de condutas erradas do falso profissional. Identificamos se tratar de um servidor da prefeitura de Domingos Martins. No local, foram encontrados materiais cirúrgicos, instrumental, fios, bisturi e medicamentos anestésicos de uso privativo de médico veterinário, razão pela qual o investigado foi preso por exercício ilegal da profissão e conduzido para a delegacia local, onde confessou estar realizando a castração de animais sem habilitação, caracterizando crimes de charlatanismo e maus-tratos de animais”, relatou ainda a deputada Janete de Sá.

O servidor público E. O. tem 56 anos, é técnico agrícola, funcionário efetivo da prefeitura de Domingos Martins, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Rural.