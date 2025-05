Sesa alerta para a baixa procura da vacina contra gripe dos grupos com meta de cobertura

Mesmo com a ampliação da vacinação contra gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade, desde o dia 15 de maio, em uma estratégia para aumentar a busca pelas doses e, consequentemente, a cobertura dos grupos com meta de cobertura vacinal, a Secretaria da Saúde (Sesa) tem registrado uma baixa na procura pela imunização dos grupos que têm meta, formados por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes.

Nos últimos dez dias, a procura caiu quase 20%, passando de pouco mais de 8 mil doses aplicadas por dia para cerca de 6,5 mil doses por dia. Até a manhã desta segunda-feira (26), a cobertura vacinal era de apenas de 35,07%, bem abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, reforçou que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações, e que a imunização dos grupos com meta deve ser contínua, mesmo com a ampliação da oferta a toda a população.

“Conseguimos registrar um aumento importante na vacinação pela gripe do grupo geral, mas neste mesmo período de ampliação da estratégia, os nossos grupos prioritários reduziram a procura pela imunização. Precisamos que toda a família se envolva nesse objetivo do alcance da meta de vacinação, que leve o idoso, a criança, a gestante para serem vacinados, aproveitando também para se imunizar”, ressaltou o secretário.

Para os grupos com meta preconizada, levam-se em consideração os grupos de maior taxa de complicações, internações e mortalidade. Formados por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos, eles são chamados de grupos prioritários, uma vez que são os mais vulneráveis às complicações da Influenza, isto é, devido à preocupação que eles trazem, por estarem mais suscetíveis ao caso grave da gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que pode levar à morte.

Desde o início da campanha, 07 de abril, até a manhã desta segunda-feira (26), segundo dados do sistema Vacina e Confia, 628.987 doses contra gripe já haviam sido aplicadas em todo Estado, dessas 374.696 foram aplicadas nos grupos com meta, alcançando uma cobertura de 35,07%. Antes da ampliação da vacinação a toda a população, o Estado havia aplicado 449.169 doses, sendo 308.973 nos grupos com meta (28,92%), com uma média de 8.130 doses aplicadas por dia em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Nos últimos dez dias, entretanto, o Estado registrou 65.723 doses aplicadas nestes mesmos grupos, mostrando uma redução para 6,5 mil doses por dia.

Reforço da etiqueta respiratória

A fim de reduzir casos de doenças respiratórias e, consequente, os casos graves, como as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), a Secretaria da Saúde (Sesa) reforça a manutenção da etiqueta respiratória por todos, em especial aqueles que estejam com sintomas gripais, em um cenário marcado pelo aumento de casos de Influenza, como nas últimas duas semanas epidemiológicas, da SE 18 a SE 20, que registrou aumento de 88% na identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de síndromes gripais.

A etiqueta respiratória são ações cotidianas que ajudam a prevenir a disseminação dos vírus que causam doenças respiratórias.

“Durante a pandemia da Covid-19, muitos capixabas aprenderam a seguir as etiquetas respiratórias a fim de reduzir o número de casos da doença. E são as mesmas medidas que auxiliam também nas demais doenças respiratórias, como a gripe. Ações como lavar as mãos com frequência, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, por exemplo”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

A Sesa lista as principais medidas voltadas à etiqueta respiratória que devem ser reforçadas, em especial neste período que é considerado de aumento dos casos de síndromes gripais. A Secretaria ressalta ainda que o uso da máscara se faz importante para aqueles que estejam com sintomas e recomenda o uso àqueles que fazem parte dos grupos prioritários. As demais medidas são:

– Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

– Utilize lenço descartável para higiene nasal;

– Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Mantenha os ambientes bem ventilados;

– Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

– Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

– Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;

– Manter a caderneta de vacinação atualizada.

