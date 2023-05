Sessão Especial na ALES dia 05 sobre a importância da conscientização sobre o autismo

No próximo dia (5), acontece uma sessão especial na Assembleia Legislativa (Ales) sobre a importância da conscientização do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O evento aberto ao público é uma proposição do deputado Allan Ferreira que tem o tema como principal bandeira do seu mandato.

Dentre os assuntos que serão abordados, políticas de favorecimento e convivência, inclusão na sociedade, redução da discriminação e do preconceito.

Estão convidados a participarem da sessão, entidades, autoridades, pais e familiares de autistas e todos os interessados e envolvidos no tema.

O TEA é um grupo de distúrbios complexos, e que tem como características as dificuldades na interação e comunicação social e um repertório restrito e repetitivo de interesses e atividades.

Algumas pessoas com TEA podem viver de forma independente, outras têm deficiências graves e requerem cuidados e apoio ao longo da vida.

“Nossos esforços estão focados em contribuir para o desenvolvimento de estratégias eficazes para a avaliação e tratamento de TEA. Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, melhor será a qualidade de vida tanto da criança quanto de seus familiares. Quanto mais informações e apoio elas tiverem, mais impacto positivo no seu bem-estar. Precisamos aumentar o compromisso dos municípios e governos no fornecimento de políticas e planos de ação que promovam uma estrutura mais ampla de saúde que vai desde a avaliação, tratamento e oportunidades dessas pessoas”, frisa Allan.

Sessão Especial: A importância da conscientização sobre o autismo

Dia: 05 de maio

Hora: 15h

Local: Assembleia Legislativa do Espirito Santo (Plenário Dirceu Cardoso)