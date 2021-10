SESSÃO SOLENE | Deputado Bruno Lamas homenageia professores nesta terça (19)

A pedido do deputado Bruno Lamas, 30 profissionais vão receber amanhã (19) a comenda Educador Capixaba Renato Pacheco, às 19h, na Assembleia Legislativa

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Lamas, vai realizar amanhã (19), às 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, a entrega da comenda Educador Capixaba Renato Pacheco a professores e gestores da área da educação.

A entrega ocorrerá durante a sessão solene em homenagem ao Dia do Professor, que foi comemorado na última sexta-feira (15). Ao todo, 30 educadores serão homenageados.



Dentre os contemplados com a honraria estão: a presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória/ES, Zoraide Barbosa de Souza; e a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (Nepales), Cleonara Maria Schwartz.



O vereador da Serra, Professor Rurdiney da Silva, e o presidente do Conselho Estadual de Educação, Artelírio Bolsanello, também receberão a comenda, que tem como objetivo enaltecer educadores das escolas públicas e privadas sediadas no Estado. A comenda é dedicada aos educadores pelos valiosos serviços ou ações prestados à educação.



O professor Nourival Cardozo Júnior, reconhecido por ser idealizador do Projeto “Oficina de Afeto: a escola como laboratório afetivo”; o diretor de Relações Institucionais da Associação dos Diretores e Ex-diretores das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo (Adires), Carlos Frederico Ghidini; e a vice-presidenta do Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo (Sinpro), Silvana Cruz, também estão na lista de homenageados.



“A ideia é render uma humilde homenagem àqueles que são responsáveis por educar a nossa sociedade. Quero destacar o papel desses profissionais que tiveram de se reinventar na pandemia em nome da vocação de ensinar”, declarou Bruno.



Um dos homenageados, Carlos Frederico Ghidini, fez questão de agradecer à iniciativa do presidente da Comissão de Educação e lembrou a importância da família, dos pais, da esposa, dos filhos, do irmão, dos alunos e dos colegas de profissão para a sua formação profissional.



“Obrigado a todos vocês, com quem compartilho experiências e o trabalho diário para construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, declarou.



Bruno reforçou que trabalha pela valorização dos professores e que está na expectativa de boas notícias para o magistério no fim deste ano. Segundo ele, o governo estuda um Plano de Carreira. “O ano de 2022 será de investimentos importantes e grandiosos na educação capixaba”, frisou.