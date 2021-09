Seter instala painel para melhorar atendimento no Sine da Serra

today15 de setembro de 2021 remove_red_eye28

Dando continuidade às melhorias iniciadas no começo deste ano, a Secretaria de Emprego e Renda (Seter) realizou mais uma melhoria no Sine da Serra. Já está em funcionamento o sistema digital de senhas, medida que visa oferecer melhor atendimento aos munícipes que recorrem aos serviços do Sine.

O sistema é o mesmo utilizado nas unidades de saúde e foi adaptado para a realidade da Seter. Assim, as cerca de 300 pessoas que procuram o local diariamente em busca de serviços como encaminhamento ao emprego, emissão de carteira de trabalho e solicitação de seguro desemprego serão atendidas com mais celeridade e eficiência.

Junto ao painel de atendimento, há também um monitor de vídeo que mostra as vagas de emprego disponíveis no dia. Esta iniciativa também está entre as melhorias implantadas pela atual administração.

A Seter está localizada no bairro Portal de Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no Pró-cidadão e funciona das 8 às 17 horas. Além dos serviços citados, o local oferece diversos cursos profissionalizantes. O telefone para atendimento em caso de dúvidas em geral é o (27) 3252-7406.