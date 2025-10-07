Setor de turismo capixaba tem maior crescimento entre os estados brasileiros

O turismo capixaba viveu um julho histórico. Enquanto o Brasil registrou queda de 0,7% nas atividades do setor, o Espírito Santo avançou 2% em relação a junho, liderando o ranking nacional e alcançando o melhor resultado para o mês em 11 anos. A combinação de clima frio nas montanhas, férias escolares e a realização de grandes eventos consolidou o estado como um destino cada vez mais competitivo e diversificado.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No comparativo entre julho de 2025 e julho de 2024, o Espírito Santo cresceu 0,8%, retomando a trajetória positiva após a queda de junho. Além disso, no acumulado de 2025, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo cresceu 5,5%.

“Em 12 dos últimos 13 meses o volume de atividades turísticas foi superior ao mesmo período do ano anterior, mostrando a resiliência do setor e a capacidade do estado de se manter atrativo em diferentes épocas do ano”, destacou André Spalenza, coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES, o Observatório do Comércio.

O transporte também se destacou em julho. O Aeroporto de Vitória registrou o maior movimento do ano: 156.605 passageiros no mês, número 14,8% maior que no mesmo período de 2024 e superior a todos os meses do ano passado. No acumulado, já são mais de 944 mil desembarques em 2025, um avanço de 12% frente ao ano anterior. Já o transporte de ônibus fretado, mais diretamente associado ao turismo por atender excursões, passeios e eventos, cresceu 2,5% no mês, somando 44,5 mil passageiros.

“O crescimento dos desembarques aéreos reforça a importância da infraestrutura aeroportuária para atrair visitantes e diversificar o público turístico, sobretudo em um mês marcado por festivais e eventos que movimentaram tanto a capital quanto o interior”, avaliou Spalenza.

Entre os atrativos, o turismo de inverno foi protagonista. As montanhas capixabas, com cidades como Domingos Martins, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e a região do Caparaó, atraíram visitantes em busca de clima frio, gastronomia típica, agroturismo, turismo ecológico e de montanha. “Esse perfil diversificado amplia a competitividade do Espírito Santo e diferencia o estado de destinos vizinhos, como Bahia e outros estados do Nordeste”, explicou o pesquisador.

Eventos como a ESX – Innovation Experience, em Vitória, a Feira dos Municípios, na Serra, e os festivais de inverno em Guarapari, Domingos Martins e Itaúnas também atraíram milhares de turistas, fortalecendo hotéis, bares e restaurantes.

“A queda do desemprego e o fortalecimento do consumo das famílias, especialmente em lazer, somados a investimentos em promoção do turismo, consolidaram julho como um mês estratégico para o Espírito Santo. O desafio agora é sustentar esse crescimento e seguir ampliando a visibilidade do estado como destino nacional”, completou Spalenza.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site: https://portaldocomercio-es.com.br/

foto Envato