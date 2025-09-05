Setor turístico capixaba registra o segundo melhor semestre dos últimos 10 anos

Primeiro semestre se destacou com alta de 6,3% na movimentação do turismo no estado, na comparação com o mesmo período de 2024

O turismo capixaba acaba de conquistar um feito histórico: o Espírito Santo registrou, no primeiro semestre de 2025, o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos, ficando atrás apenas de 2023. O volume de atividades turísticas cresceu 6,3% em relação ao mesmo período de 2024, superando inclusive o desempenho do setor de serviços como um todo no estado, que avançou 0,4% no período.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, o resultado expressivo foi impulsionado pelo bom desempenho do verão, com destaque para fevereiro, que apresentou alta de 19,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No outono, abril e maio também mantiveram a movimentação aquecida, com maior procura pelo turismo de montanha, gastronômico e de aventura.

“Esse desempenho mostra que o Espírito Santo está cada vez mais diversificado como destino turístico. O verão segue sendo forte, mas o turismo de inverno tem ampliado a atratividade do estado, especialmente em regiões como as Montanhas Capixabas e a Região dos Imigrantes”, destacou André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES.

Outro fator que reforçou o crescimento foi o transporte aéreo. O Aeroporto de Vitória recebeu 787.434 passageiros desembarcados no primeiro semestre, número 11,5% maior que o registrado em 2024 e o maior volume para o período desde 2015. Só em junho foram 142.872 passageiros, o maior movimento mensal do ano até agora, superando 11 dos 12 meses de 2024.

“A redução dos preços das passagens aéreas e dos pacotes turísticos tem contribuído diretamente para esse aumento, tornando o Espírito Santo mais competitivo na disputa por turistas com outros destinos nacionais”, avaliou Spalenza.

Já no transporte rodoviário, o movimento foi menor, com venda de 620.402 bilhetes. Tanto as passagens interestaduais regulares quanto o transporte fretado caíram. Em junho, porém, datas especiais como o Santa Jazz e a Festa do Imigrante, em Santa Teresa, atraíram visitantes e movimentaram bares, restaurantes, pousadas e o comércio local.

Spalenza destaca que a manutenção e ampliação dos investimentos em promoção do turismo capixaba serão essenciais para consolidar os resultados positivos no segundo semestre, período que tradicionalmente concentra maior movimentação devido às festas de fim de ano.

“O Espírito Santo se consolidou como alternativa competitiva ao lado de destinos mais tradicionais do país. Essa trajetória fortalece não apenas o turismo, mas toda a cadeia econômica ligada ao setor, da hotelaria à gastronomia”, afirmou.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site: portaldocomercio-es.com.br.

