Setur inicia pesquisa de perfil do turista para a temporada 2026

30 de dezembro de 2025

A Secretaria do Turismo (Setur-ES), por meio do Observatório do Turismo, inicia nesta quarta-feira (31), a pesquisa oficial de perfil do visitante e de avaliação dos destinos turísticos para a temporada 2026. O levantamento tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico, os hábitos de consumo e o nível de satisfação dos turistas que escolheram o Espírito Santo para a virada do ano e o período de férias de Verão.

A pesquisa é um instrumento para avaliar os resultados das ações de promoção e captação turística desenvolvidas ao longo de 2025, além de subsidiar o planejamento estratégico do setor para o ciclo de 2026.

Pesquisa de Réveillon 2026

A coleta de dados tem início nesta quarta-feira (31), e será realizada em nove municípios estratégicos, distribuídos pelas regiões Metropolitana, Costa da Imigração, Verde e das Águas e Montanhas.

Os municípios contemplados são: Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Marataízes, Itapemirim, Anchieta, Conceição da Barra e Domingos Martins. O foco da análise é identificar a origem dos visitantes, o gasto médio e a percepção imediata dos turistas que visitam o Estado motivados pelas festividades de fim de ano.

Pesquisa de Verão 2026

A segunda etapa da pesquisa terá início na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, com abrangência ampliada para 17 municípios, contemplando as principais regiões turísticas do Espírito Santo.

Além dos municípios já pesquisados durante o Réveillon, a coleta incluirá Aracruz, Linhares, São Mateus, Piúma, Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço.

Nesta fase, o levantamento irá aprofundar a análise sobre a origem dos turistas, o gasto médio e a percepção imediata dos turistas durante a temporada de verão.

Para garantir transparência e amplo acesso às informações, os resultados consolidados da pesquisa serão disponibilizados no site do Observatório do Turismo, permitindo a consulta por parte da imprensa, gestores públicos e da sociedade em geral.