Setur realiza encontros em mais quatro regiões turísticas do Estado

today19 de outubro de 2021 remove_red_eye40

Dando continuidade às capacitações oferecidas pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nestas quarta-feira (20) e quinta-feira (21), representantes de quatro regiões turísticas participam dos encontros com o tema “Oportunidades e Desafios para Gestão Regional do Turismo”.



A atividade, que é direcionada a gestores públicos, empresários e lideranças, integra o Programa Estadual de Gestão do Turismo, alinhado ao Programa de Regionalização do Turismo.



O objetivo é oportunizar o desenvolvimento das regiões turísticas fortalecendo o turismo local. “Nosso trabalho com as prefeituras, Sebrae e empreendedores visa ao fortalecimento das atividades que integram o turismo para que, cada vez mais, se tornem ambientes de geração de emprego e renda”, afirma a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.



Os encontros são conduzidos a pelos consultores Richard Alves e Ronaldo Flaviano de Souza, profissionais da Lab Turismo, contratada pelo Sebrae.

As inscrições podem ser feitas por meio do www.labturismo.com.br/turismoes



Confira o calendário das atividades desta semana

Dia 20/10 (quarta-feira)

9h – Pedro Canário: municípios que integram a Região Turística Doce Terra Morena

15h – São Gabriel da Palha: municípios que integram a Região Turística Pedras, Pão e Mel

Dia 21/10 (quinta-feira)

9h – Linhares: municípios que integram a Região Turística do Verde e das Águas

15h – Marilândia: municípios que integram a Região Turística Doce Pontões

Mais informações podem ser obtidas com a Gerência de Gestão do Turismo, pelo telefone (27) 3636-8010 ou pelo e-mail [email protected]