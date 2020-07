Setur realiza segunda etapa de pesquisa para conhecer os impactos da pandemia no turismo

A Gerência de Estudos e Negócios Turísticos (Gentur), da Secretaria de Turismo (Setur) começa, nesta quarta-feira (08), o envio do formulário de acesso à segunda pesquisa relacionada aos impactos econômicos na cadeia produtiva do turismo durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Os públicos-alvo são todos os cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) bem como membros do Conselho Estadual de Turismo (Contures), secretarias municipais e Instâncias de Governança. As respostas poderão ser enviadas até o próximo dia 23.

A primeira pesquisa relacionada a este tema foi realizada em maio e os resultados colaboraram na tomada de decisões pelo Governo do Estado, como, por exemplo, a criação da linha de crédito com o Fundo de Aval para as empresas do segmento.

O objetivo da nova pesquisa é acompanhar como o segmento está enfrentando a pandemia e por meio dos resultados buscar alternativas para colaborar com o setor. “Apesar de mantermos o diálogo com as instituições representativas da cadeia produtiva do turismo, secretários municipais e instâncias, conseguimos por meio do Cadastur ter um diagnóstico mais completo de como a economia do Turismo está sendo afetada neste período de crise. E o mais importante é que os resultados nos auxiliam na tomada de decisões”, disse o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O formulário traz perguntas relacionadas a interrupção na prestação de serviço, linhas de crédito, recebimento de benefícios, a necessidade de ajuda, como consultorias e treinamento, e também se os empresários e profissionais autônomos do turismo já conhecem os protocolos sanitários recomendatórios para enfrentamento do Covid-19. Ao todo, o Espírito Santo tem 2.040 cadastrados no Cadastur.

O link de acesso ao formulário é https://bit.ly/2O6dbPs