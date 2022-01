Sexta (28): Dia D para vacinar crianças contra Covid-19 em Anchieta

27 de janeiro de 2022

A Secretaria de Saúde de Anchieta irá promover amanhã, dia 28, um Dia D para vacinação de crianças entre 05 e 11 anos contra Covid-19. Várias unidades ficarão disponíveis para imunizar no horário das 7h30 às 15h30.

Crianças de 05 anos e de 05 a 11 anos imunossuprimidas devem agendar a vacinação que irá ocorrer na Sala de Vacina Central, localizada a ESF 3, ao lado do Pronto Atendimento. O agendamento deve ser feito por mensagem (via WhatsApp) pelo número (28) 9 9882-2813.

Já as crianças entre 6 e 11 anos não precisam agendar, bastam ser levadas até a unidade de saúde mais próxima que ficará realizando a aplicação do imunizante contra a Covid-19.

É necessário levar o cartão de vacina da criança.

Crianças de 06 a 11 anos – Sem agendamento.

Locais de vacinação:

ESF Centro 1

ESF Centro 2

ESF Centro 3

ESF Iriri

ESF Baixo Pongal (quilombolas)

ESF Jabaquara

ESF Recanto do Sol

ESF Belo Horizonte

ESF Mãe-Bá

ESF Parati



Crianças de 05 anos e crianças de 05 a 11 anos imunossuprimidas

Local de vacinação: Sala de Vacina Central (Auditório do ESF III, Ao lado do PA)

– Agendamento via WhatasApp (28) 99882-2813



Outras informações: Núcleo de Imunização: (28) 3536-2926