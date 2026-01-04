Show de Bruno & Barreto é adiado em Marataízes por causa das chuvas

today4 de janeiro de 2026 remove_red_eye53

O show da dupla sertaneja Bruno & Barreto, que estava previsto para acontecer neste sábado (3), em Marataízes, foi adiado devido às fortes chuvas que atingiram o município, impossibilitando a realização do evento na data programada.

A nova data do show será 8 de janeiro (quinta-feira). O anúncio foi feito pelo prefeito Toninho Bittencourt, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada priorizando a segurança da população e de todos os envolvidos na organização do evento.

“Infelizmente, por conta das fortes chuvas que atingiram nossa cidade, não será possível realizar o show da dupla Bruno & Barreto neste sábado. Nossa prioridade sempre será a segurança da população, dos artistas e de todos os profissionais envolvidos. Por isso, a decisão foi adiar o show para o dia 8 de janeiro, mantendo toda a programação”, afirmou Toninho Bittencourt.

Ainda de acordo com o prefeito, a expectativa é que o evento ocorra normalmente na nova data, com tranquilidade e segurança para o público. Ele também agradeceu a compreensão dos moradores e visitantes.