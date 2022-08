Simulador virtual ajuda eleitor a treinar o voto na urna, saiba como aqui

today18 de agosto de 2022 remove_red_eye55

Página criada pela Justiça Eleitoral explica a ordem de escolha dos candidatos para evitar erros no dia da votação

Já está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o simulador de votação na urna eletrônica para as Eleições 2022. Por meio da ferramenta, a eleitora ou o eleitor podem treinar como vai votar no dia do pleito como se estivesse diante de uma urna. E tudo de forma rápida, didática e divertida.

O simulador existe desde as Eleições 2014 e ajuda, inclusive, reduzir o tempo para votar, evitando longas filas nas seções eleitorais. Isso porque o treino na urna virtual permite maior compreensão, por exemplo, da ordem de escolha dos candidatos durante a votação.

O primeiro cargo a ser preenchido na urna é de deputado federal (com quatro dígitos). Em seguida, o eleitor deve escolher seu candidato a deputado estadual ou distrital – esse apenas para eleitores do Distrito Federal – (com cinco dígitos); para senador (com três dígitos), para governador (dois dígitos) e, por último, para presidente da República (com dois dígitos).

Candidatos fictícios

No simulador os candidatos são todos fictícios, assim como os partidos. As opções são: Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festas Populares e Partido do Folclore.

Assim como na votação que acontece em outubro (primeiro turno dia 2 de outubro e eventual segundo turno no dia 30 de outubro), esse ano o simulador traz novidades em termos de acessibilidade, como inclusão da intérprete de Libras e de tempo de espera de um segundo para a conferência do voto; e de confirmação adicional para o voto de legenda. Além disso, a ferramenta teve uma atualização dos áudios para pessoas com deficiência visual.

Como treinar

O simulador é intuitivo e basta entrar na página seguindo as orientações que surgem na tela para começar a votar. Primeiro é preciso escolher se você quer votar no primeiro turno ou no segundo turno.

Ao escolher, por exemplo, o Partido do Folclore, surgem os candidatos Lobisomem, Cuca, Negrinho do Pastoreio ou Mapinguari. Aí é só digitar o número da candidata ou candidato escolhido. Caso tenha errado a digitação, é possível apertar a tecla “corrige” para reiniciar.

Se estiver tudo certo, basta apertar o botão “confirma”. Após concluir a votação de todos os cargos, aparece a palavra FIM e o famoso barulhinho da urna eletrônica: pililili.

No fim da votação, ou a qualquer momento, o eleitor poderá retornar à página inicial, escolher o turno e reiniciar a votação (basta clicar no link “nova simulação”) para treinar mais vezes. Devido ao caráter didático, caso o usuário realize um procedimento incorreto durante a votação, o simulador apresentará uma mensagem explicativa, e a tela será bloqueada até que ele clique na mensagem apresentada.

Respeito ao tempo de cada eleitor

A proposta do TSE é fornecer ao eleitor uma experiência de estar diante da urna eletrônica como no dia da eleição, mas respeitando o seu ritmo e permitindo que repita várias vezes o voto, que explore as possibilidades de voto em um candidato, de voto branco, de voto nulo, de voto de legenda e que corrija seu voto quantas vezes forem necessárias.

No caso, o voto de legenda é aquele modelo em que o eleitor digita na urna apenas os dois números que identificam o partido, não manifestando sua vontade por um candidato específico, mas por qualquer dos candidatos do partido em que tenha votado.

fonte TSE