SINE de Marataízes oferece vagas para indústria de laticínios

today19 de fevereiro de 2025 remove_red_eye62

A agência do Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Marataízes, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), está realizando o encaminhamento de candidatos para 21 vagas de emprego no Laticínio Porto Alegre, localizado em Rio Novo do Sul.

São 20 vagas para a área de produção e uma para caldeireiro. A seleção será feita pela própria empresa. Todos os trabalhadores encaminhados já possuem cadastro junto ao SINE.

O SINE de Marataízes está localizado na Avenida Rubens Rangel, 1489, no térreo do Edifício Itamaraty, no bairro Cidade Nova. O atendimento é realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se cadastrar nas vagas de emprego, é necessário apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho. As oportunidades disponíveis estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.