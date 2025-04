Sistema ‘Vacina e Confia’ amplia ações de imunização no Espírito Santo

O Sistema de Informação Estadual Vacina e Confia (VeC), plataforma oficial de gestão estadual da imunização no Espírito Santo, acaba de receber novas funcionalidades que fortalecem o controle, a transparência e a qualidade das ações de vacinação em todo o Estado.

Desenvolvido pela Secretaria da Saúde (Sesa), em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), o VeC é a fonte de dados das estratégias de imunização, sendo totalmente integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Uma das inovações mais recentes é a autenticação de acesso ao sistema pela plataforma Acesso Cidadão. Por meio dela, qualquer pessoa pode consultar o próprio Cartão de Vacinação e atualizar dados pessoais diretamente no sistema.

“Antes dessa atualização, o profissional de saúde acessava o sistema pela plataforma Sabiá, dificultando muitas vezes no momento de recuperação da senha devido a cadastros desatualizados para envio de redefinição. Além disso dificultava o acesso do cidadão, pois esbarrava na falta de informações atualizadas para a redefinição de senha. Hoje, a autenticação é vinculada ao acesso cidadão, plataforma oficial do Estado, o que facilita a atualização dos dados cadastrais e acesso ao cartão de vacina”, explica a referência Técnica de Sistemas de Informação do Programa Estadual de Imunizações, Leoverlane Cunha.

Além disso, foi implantado um novo módulo de Gerenciamento de Pedidos, voltado à gestão de vacinas, soros e imunoglobulinas — os chamados imunobiológicos estratégicos. Após ser testado em projeto-piloto em quatro municípios capixabas no ano passado, o módulo foi expandido, no início de abril, para todos os 78 municípios do Espírito Santo.

“Anteriormente, os pedidos de imunobiológicos eram realizados por meio do sistema SIES, do Ministério da Saúde (MS). Agora, com a nova funcionalidade, o próprio VeC centraliza o processo, otimizando a rastreabilidade e o controle de estoque dos produtos desde a solicitação até a aplicação nas unidades de saúde”, falou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo.

Outra melhoria importante foi a inclusão de campos específicos no registro de vacinação, como a via de administração (intradérmica, intramuscular, subcutânea etc.) e o local de aplicação (braço, coxa, nádega). Essas informações são fundamentais para investigar e classificar possíveis reações adversas.

O sistema também passou a permitir o registro do código CID-10 para vacinas indicadas a pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais. Isso qualifica os dados e facilita o monitoramento da cobertura vacinal desses grupos prioritários. Com as novas ferramentas e integração ao Acesso Cidadão, a plataforma fortalece o controle e a transparência da vacinação em todo o Estado.