Sofia Fornazari vive um sonho como Flora em “A Caverna Encantada”

2 de dezembro de 2024

“É o projeto mais longo que já participei, é minha primeira novela”, conta a atriz

Sofia está vivendo um momento muito especial em sua carreira ao participar desse novo projeto, “A Caverna Encantada” (SBT), no papel de Flora, melhor amiga da antagonista da trama.

“É um sonho sendo realizado. Estou aprendendo muito e me sinto feliz e realizada. Tenho certeza que muitas portas se abrirão para mim, depois desse trabalho”, diz Sofia.

Na história, a Flora é meiga, insegura e como tem um coração enorme, muitas vezes acaba sendo manipulada e fazendo as vontades da Lavínia (Juju Penido).

“Sempre que gravo uma cena com a Juju onde a Lavínia me maltrata, ela sempre me pede desculpas no final! A gente se abraça porque somos bem amigas na vida real”, conta a atriz.

A Sofia tem coisas em comum com sua personagem, como dar valor às suas amizades, ser engraçada e não desistir fácil quando encontra um obstáculo em seu caminho.

Segundo a atriz, seu maior desafio neste trabalho é se superar a cada dia. Embora veja como uma grande brincadeira, ela tem plena consciência da responsabilidade que carrega e ama o que está realizando.

Entre as fantasias e encantos do universo mágico de “A Caverna Encantada”, a pequena não esconde o que gostaria de trazer para o mundo real:

“Gostaria de ter um “Lollipopus” só pra mim, um quarto todo colorido, com escorregador, como o das meninas no Colégio Rosa dos Ventos.”

Do mundo lúdico das telas para as lojas de brinquedos a turma de “A Caverna Encantada” virou bonecos e claro que Sofia já ganhou sua Flora:

“É maravilhoso ter uma boneca e ainda saber que muitas crianças estão brincando em suas casas com algo inspirado na minha personagem. Estou super feliz com isso!”

“A Caverna Encantada” vai ao ar de segunda à sexta-feira, às 20h45 no SBT. Você também pode acompanhar os capítulos no Disney+.

foto Gy Alvez