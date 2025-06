Sofia Schaadt e Lorena Queiroz recebem Carlo Porto em episódio do This Is Uz

20 de junho de 2025

Com muito bom humor, elas celebram o encontro com o ator, que está no ar como Saul, na reprise de Reis, da RecordTV

Apresentado por Lorena Queiroz e Sofia Schaadt, o podcast This Is Uz ganhou um toque especial de nostalgia com a participação do ator Carlo Porto, que está atualmente no ar na reprise de Reis, da RecordTV. O episódio, inclusive, marcou o reencontro de Lorena com Carlo, com quem contracenou em Carinha de Anjo, novela que marcou sua estreia na TV, em 2016.

Embora não tenha convivido diretamente com Carlo, Sofia, que se tornou uma grande amiga de Lorena, contou que a novela Carinha de Anjo fez parte de sua infância e celebrou a experiência de estar entre os dois atores.

“Sou fã da Lorena desde antes da gente ser amiga, e agora conhecer o Carlo, que também fez parte da infância de tanta gente, foi incrível. Ver os dois juntos de novo foi muito legal”, revelou a influenciadora. “Quando estávamos gravando e eles contaram sobre os acontecimentos da novela, mesmo sendo de momentos em que eu não estava presente, eu me sentia próxima, porque amava assistí-los quando era pequena”, completou ela.

O clima da gravação não podia ser mais leve e divertido. O trio trocou histórias, falou sobre a carreira e protagonizou momentos de pura sintonia. “Foi muito gostoso entrevistar alguém que é meu amigo. Mesmo já tendo vivido tanta coisa juntos, no podcast surgem conversas novas, curiosidades que a gente nunca tinha parado pra perguntar”, contou Lorena.

E o clima nos bastidores não foi diferente: Carlo ainda participou de gravações extras com Sofia e Lorena, incluindo uma brincadeira em que ele mostrava objetos antigos e a dupla tentava adivinhar o que era. Resultado? Muitas risadas e um episódio cheio de afeto e memórias especiais. “Gravamos um vídeo dele mostrando objetos antigos e eu e a Sofia tentando adivinhar o que era… A gente deu muita risada!”, disse Lorena.

foto Raphael Nascimento