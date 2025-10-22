Sofia Schaadt prepara festa icônica para comemorar seus 15 anos

Com direito a gloss exclusivo, decoração em tons de Tiffany e shows de famosos, a influenciadora prepara cada detalhe para uma noite de sonhos

A influenciadora Sofia Schaadt está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua vida: a celebração de seus 15 anos. A festa, que promete ser inesquecível, está marcada para o dia 31 de outubro, em Balneário Camboriú (SC), e vem sendo planejada com todo cuidado e carinho por Sofia e sua família.

Os preparativos estão a todo vapor e ganharam um destaque nas redes sociais de Sofia, que tem compartilhado cada detalhe com seus seguidores, desde as reuniões até degustações de doces e pratos. “Tenho certeza que sentirei saudades de resolver todos esses detalhes”, conta.

A conexão com o público tem sido um dos pontos altos da preparação. A influenciadora faz questão de dividir o processo com quem a acompanha. “Amo dividir tudo isso com as pessoas, saber da opinião delas… peguei várias dicas assim, então quis mostrar pra todo mundo”, explicou.

Segundo ela, o retorno tem sido extremamente positivo. “Eles têm adorado, se sentem bem próximos por dividir um momento tão importante comigo.”

Entre os momentos mais especiais da organização para o grande dia, Sofia destaca a companhia das pessoas que ama. “A parte mais divertida é quando levo as pessoas que eu amo para participar disso comigo, como minha mãe, minhas irmãs ou amigas”, diz.

Um dos grandes momentos da festa já começa pelo convite, que acompanha um gloss exclusivo, desenvolvido especialmente para o evento por Sofia em parceria com a especialista em make Mari Maria. “Conversando com a Mari, a gente já tinha a ideia de fazer algo especialmente para mim.

Depois da campanha do Lip Juice dela que eu fiz, tive mais certeza de que queria o gloss.” Sofia ainda faz questão de agradecer a parceria: “A Mari é uma das pessoas mais especiais e que mais quer o bem dos outros que eu conheço. Ela se prontificou, me levou para a fábrica e fez tudo do jeitinho que sonhei.”

A decoração da festa promete encantar: o tema será inspirado na cor Tiffany, escolhida por representar não só uma marca querida pela influenciadora, mas também os tons dos olhos de Sofia. “Podem esperar branco, prata e muito Tiffany na decoração!”, adianta.

Sobre o estilo da celebração, ela explica que será um equilíbrio entre o clássico e o moderno. “Escolhi duas referências de festas completamente diferentes — uma moderna e uma tradicional — e minha cerimonialista e decoradora conseguiram juntar perfeitamente”, revela.

As atrações da noite, claro, permanecem em segredo. “É surpresa, mas vai ser incrível”, diz Sofia, que mantém expectativas altas. “Eu amo uma festa e com certeza vou curtir muito a minha”, afirma ela, que conta com o apoio de sua família durante todo o processo. “Eles estão me dando todo o apoio possível, vivendo e realizando esse sonho junto comigo, fazendo as degustações, viajando quando precisamos resolver algo”, detalha.

Com tantos detalhes especiais, Sofia já imagina como será relembrar esse momento no futuro: “Da forma mais perfeita possível. Estamos fazendo tudo do meu jeitinho para eu poder lembrar dessa época tão boa com muito carinho.”

