Soluções para reduzir engarrafamentos e acidentes na BR-262 nos domingos e feriados

9 de fevereiro de 2023

O deputado estadual Fabrício Gandini reuniu um grupo, formado pelo Dnit, Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana, prefeitura de Domingos Martins, senador Fabiano Contarato e representantes da Polícia Rodoviária Federal, para reduzir os acidentes e garantir o ir e vir das pessoas a uma das regiões mais belas do Estado

Se a duplicação da BR-262 é ainda algo incerto, sem prazo e recursos disponíveis, a busca por uma solução imediata para reduzir os acidentes fatais, resultantes de ultrapassagens forçadas, e para eliminar os quilométricos engarrafamentos enfrentados pelos motoristas aos domingos e feriados, na descida de Domingos Martins, na região serrana, levou o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) a realizar ontem (8), na sede regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Bento Ferreira, Vitória, o primeiro encontro para avaliar os problemas.

Ao iniciar o seu segundo mandato de deputado, Gandini reuniu o superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto; o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno; o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; o chefe de gabinete do senador Fabiano Contarato (PT), Roberto Carlos; além de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Queremos garantir o ir e vir dos moradores e turistas que frequentam a região de Domingos Martins e municípios vizinhos, uma das mais lindas do Espírito Santo. Se a duplicação é algo a longo prazo temos de avaliar medidas urgentes para garantir o fluxo e evitar os acidentes”, declarou Gandini, que preside a Comissão Especial, aberta na Assembleia Legislativa, para discutir os problemas das BRs 101, 262 e trechos concedidos à Rodosol.

De acordo com o parlamentar, uma nova reunião será realizada na próxima quinta-feira (16), para avaliar as possíveis soluções. “O Dnit e a PRF vão fazer os estudos técnicos para avaliar quais intervenções são viáveis. Destaco a importância da presença da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura Urbana do governo do Estado no grupo”, frisou.

Segundo Gandini, serão propostas soluções de curto, médio e longo prazos para minimizar os impactos negativos causados pelos engarrafamentos e acidentes ocorridos na via aos finais de semana e feriados, mas o parlamentar não quis adiantar quais medidas estão sendo estudadas, antes dos estudos técnicos apontarem os caminhos.

fotos Assessoria de Imprensa e Júlio Huber