Sonic 2 | O filme ganha seu primeiro trailer, assista

10 de dezembro de 2021

Um dos últimos filmes de muitos, antes da pandemia, pode muito bem se tornar o primeiro deste período pós-vacina. Sonic 2: O Filme chega no dia 7 de abril do ano que vem às telas brasileiras e, em seu primeiro trailer exibido nesta quinta-feira (09) durante a cerimônia do The Game Awards, ficamos sabendo um pouco do que dá para esperar da sequência de uma das adaptações mais inusitadas e surpreendentemente boas dos últimos tempos.

No original em inglês, o ouriço azul volta a ser dublado por Ben Schwartz (Parks and Recreation). Ele segue vivendo na Terra e lutando contra o crime, o que eventualmente acaba causando problemas para Tom (James Marsden); isso só vale, claro, até o retorno do Dr. Robotnik (Jim Carrey), que volta do exílio controlando novas tecnologias e um exército de máquinas.

Junto dele, também entra no combate o personagem Knuckles, uma equidna que começa como antagonista e, pelo menos nos games, logo percebe estar sendo parte de uma armação e se torna do time do bem. No cinema, o personagem será dublado por Idris Elba (O Esquadrão Suicida), enquanto o parceiro de Sonic, Tails, terá a mesma voz dos games recentes, interpretado pela atriz Colleen O’Shaughnessey.



Entre referências aos jogos clássicos, como o avião pilotado por Tails, esmeraldas e efeitos sonoros retro, está um clima parecido com o do primeiro longa, mas em uma continuação que parece ser muito maior em escala. Afinal de contas, como dito, o filme de Sonic foi um sucesso inesperado e, diante disso, a Paramount parece disposta a ir além.



fonte Canal Tech