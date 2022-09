Stripper é contratada para animar lar dos idosos e gera polêmica, veja o vídeo

A contratação de stripper para entreter os moradores do lar dos idosos em Taiwan, na última semana, causou revolta na internet.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma dançarina de calcinha e sutiã se apresentando para os veteranos do exército. Em determinado momento a mulher se aproxima de um dos idosos e o acaricia, enquanto o senhor coloca as mãos nos seios da stripper. A performance durou cerca de 15 minutos.

Após as críticas, a casa de repouso divulgou uma declaração pedindo desculpas pelo ocorrido.

Em nota, os diretores disseram que a escolha da stripper foi uma forma de comemorar o Festival da Lua, uma das festas tradicionais da cultura oriental, que celebra a época da colheita de trigo e arroz.

“A intenção do evento era entreter os residentes e deixá-los felizes. Lamentamos muito a ofensa que foi causada”, disse o porta-voz do lar dos idosos.

foto reprodução internet