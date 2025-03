Sucesso na abertura do Carnapari 2025. Vem mais folia por aí!

O tão esperado Carnapari 2025 teve um início espetacular nesta sexta-feira (28), com a tradicional apresentação da Família Real do Carnaval de Guarapari. A cerimônia, realizada na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, contou com a presença do Rei Momo Jonathan da Penha, da Rainha Vanessa dos Santos e da Princesa Sidneia Oliveira.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo pelo prefeito, Rodrigo Borges, dando início oficial à folia.

Estiveram presentes também a vice-prefeita Tatiana Perim, o secretário de Cultura Peterson de Castro, e de turismo Fernando Otávio, além de outros secretários. A festa começou com muita animação graças ao Bloco do Funil, que partiu da Praia das Castanheiras às 19h30, arrastando uma multidão até o local da cerimônia.

E a programação não para! Neste sábado (29), a festa continua com ainda mais atrações para os foliões. Prepare-se para mais um dia de música, dança e muita animação no Carnapari 2025!