Talento! Clarah Passos integra elenco do musical que comemora trajetória de Fafá de Belém

today17 de dezembro de 2025 remove_red_eye22

”Desde pequena, a Fafá já mostrava uma personalidade marcante de opinião própria e uma clareza admirável”, diz a atriz

Prepare-se para se emocionar com “Fafá de Belém, o Musical”, que celebra os 50 anos de carreira da paraense. Clarah Passos faz parte dessa grande homenagem, interpretando a cantora quando menina.

“A história da Fafá será contada em três fases, e interpretar a etapa menina é entrar no momento em que tudo nela começa a ganhar forma. Mesmo tão nova, ela já carregava uma força interior impressionante”, conta Clarah.

Sua participação no espetáculo idealizado por Jô Santana é ainda mais emocionante porque será alternada com a neta da Fafá, Laurinha, como ela mesmo explica:

“Em algumas apresentações serei eu quem dará vida à Fafá, e em outras será a Laurinha. Foi um encontro muito especial que a arte me proporcionou. A gente não se conhecia, e nos conectamos agora, durante os ensaios.”

Clarah está muito empolgada com esse papel e não esconde quais suas músicas favoritas do musical:

“Eu amo “Pauapixuna ” e “Coração do Agreste” que entre tantas músicas lindas, essas duas me tocam de um jeito diferente. Quando escuto, sinto uma mistura de força e delicadeza que mexe comigo por dentro.”

O público pode esperar uma experiência envolvente e cheia de emoção. “Fafá de Belém, o Musical” está previsto para estrear na segunda quinzena de janeiro, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro.