Taty Girl encanta multidão em noite histórica com o “Baú da Taty Girl 2”

today26 de novembro de 2024 remove_red_eye48

Mais de 30 mil pessoas vibraram com show repleto de emoção, espetáculo de fogos e participações icônicas no estacionamento da Arena Castelão e gravação de audiovisual

Com um longo vestido rosa que reforça seu título de “Barbie Girl”, Taty Girl fez uma entrada triunfal no palco do “Baú da Taty Girl 2”, no estacionamento da Arena Castelão, no último sábado (23). Cercada por um show pirotécnico e efeitos de luz, a cantora saudou o público enquanto caminhava sobre uma plataforma móvel, em um momento que já deixou claro que a noite seria inesquecível. A gravação do DVD, que contou com a presença de mais de 30 mil pessoas, reafirmou o status de Taty como um dos grandes nomes do forró, e ficará disponível em breve nas plataformas digitais.

O evento, que seguiu até às 7h da manhã de domingo (24), trouxe um repertório recheado de sucessos e momentos emocionantes. Participações de peso, como Solange Almeida, Eliane, Zé cantor, entre outros, engrandeceram ainda mais a noite. Cada performance foi recebida com entusiasmo pelo público, que não poupou energia ao acompanhar os sucessos que marcaram diferentes gerações.

Um dos destaques do festival foi a parceria com Pabllo Vittar, em um encontro que levou a plateia ao delírio. Juntas, as artistas interpretaram músicas como “Não é Papel de Homem”, “Bang Bang”, “Louca”, “KO”, “São Amores” e “Nada Se Compara a Ti”. A sintonia entre as duas artistas tornou a apresentação um dos momentos mais icônicos da noite.

A estrutura do evento também impressionou. Além da plataforma móvel que Taty Girl usou, o espetáculo foi complementado por um show pirotécnico e uma produção de alto nível. A interação da cantora com os fãs foi um dos pontos altos.

“A gente fica nervosa, a mão treme, o coração bate forte, não dá nem pra dar um nó na roupa. Que loucura! No final deu tudo certo. Deus é bom. Obrigada, meus amores”, afirma Taty Girl, emocionada com o resultado.

O “Baú da Taty Girl 2” se consolida como um marco na carreira da artista, entregando ao público não só música, mas um verdadeiro espetáculo de emoção e conexão.