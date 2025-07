Teleconsulta já está presente em todos os 78 municípios capixabas

O Governo do Estado comemora o alcance de um marco histórico: o serviço de Teleconsultas já está presente em todos os 78 municípios capixabas.

O anúncio foi feito nessa terça-feira (08) pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, em vídeo nas redes sociais.

A oferta de teleconsultas em especialidades médicas representa um avanço significativo na regionalização da saúde e na modernização dos serviços públicos, garantindo mais acesso e agilidade no atendimento à população.

A conquista faz parte do pacote anunciado pelo governador do Estado em dezembro passado, de 1,25 milhão de consultas e 670 mil exames especializados para todo o Estado em 2025. No caso das teleconsultas, o montante contratado pela Sesa para todas as regiões prevê investimentos de R$ 16,6 milhões para a oferta de 250 mil consultas em especialidades médicas.

O serviço começou em janeiro deste ano, inicialmente, na Região Sul e já contabilizou mais de 25 mil pacientes atendidos; até 18 especialidades médicas são ofertadas conforme a demanda de cada município.

Com o uso da tecnologia, a teleconsulta permite que pacientes recebam atendimento médico especializado sem precisar se deslocar por longas distâncias. Muitas pessoas, que antes enfrentavam horas de viagem até outras cidades para uma simples consulta, agora são atendidas no próprio município, com mais conforto, segurança e dignidade.

De acordo com o secretário, a ampliação da teleconsulta é fruto de planejamento, investimento em infraestrutura digital e integração entre as redes de atenção à saúde:

“A presença da teleconsulta em todo o Espírito Santo é um passo concreto na construção de um sistema de saúde mais moderno, que coloca as pessoas no centro das decisões e utiliza a inovação como ferramenta para salvar vidas e melhorar o cuidado com os capixabas. É o Governo do Estado aproximando a saúde de quem mais precisa”, concluiu Tyago Hoffmann.

Atualização do cadastro no Integra Saúde

Para o cidadão ser informado adequadamente da marcação de sua consulta, é importante que mantenha atualizado o seu cadastro no sistema do SUS.

Para isso, basta acessar o Portal Integra Saúde no link https://integra.saude.es.gov.br

O usuário é direcionado ao Gov.br, onde é só colocar o login e a senha cadastrados (caso não tenha feito o cadastro no Gov.br é só realizar).

Em seguida, ele é direcionado ao Integra. Na coluna à esquerda, é só clicar em “Meu Perfil” e colocar as informações que estão desatualizadas.