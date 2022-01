Terceira semana do Esquenta Park chega com tudo em Guarapari

Novos projetos, como o “Luau do Casanova”, entraram na programação; semana ainda terá Amaro Lima, Jefinho Faraó, SambAdm, Samba Junior, Checkmate e mais

Com bandas e artistas capixabas, entrada gratuita, cerveja artesanal e food trucks, a terceira semana do Esquenta Park, em Guarapari, chega “com tudo” e contará com duas atrações por dia.

Sim. Esta quinta, 13, a festa terá os shows de Amaro Lima – “Noite Manimal” -, às 22 horas, e uma apresentação voz e violão ainda a ser revelada, às 19 horas. Já na sexta, 14, é a vez de Jefinho Faraó e banda Funk Retrô, às 22 horas, e outra atração de abertura, às 19 horas.



No sábado, 15, Renato Casanova (Casaca) toca com seu luau, às 19 horas, e em seguida é a vez da banda Samba Junior, às 22 horas. Para completar a semana, no domingo, 16, o grupo Checkmate se apresenta às 19 horas e o SambAdm fecha a programação, às 22 horas.



O “Esquenta Park”, em Guarapari, começou no dia 30 de dezembro e vai até 30 de janeiro, no total de cinco semanas, sempre de quinta a domingo, das 17 horas à meia-noite. O evento recebe o público em um espaço no município em frente à casa de shows Let’s, na Rua João de Barro, Nova Guarapari.



Em sua estrutura, o “Esquenta” preparou para capixabas e turistas uma tenda central, trucks de cervejarias e food trucks, como já ressaltado, mesas e cadeiras, banheiros químicos e muito mais.



Segundo um dos organizadores do “Esquenta”, Oscar Soares, o evento vai trazer novas atrações para animar ainda mais o verão de capixabas e turistas. “E sempre com muita variedade de estilos musicais: reggae, pop, samba, axé, eletrônico, funk, rock, sertanejo e MPB”, reforça.



A organização também tem tomado todas as precauções para a realização do evento, de acordo com a orientação da prefeitura sobre as medidas para combater a pandemia. Para entrar na área de shows, o público precisará comprovar que tomou as duas doses da vacina e deve usar máscara.



Programação

13/01 – Amaro Lima – Noite Manimal – e mais uma atração de abertura

14/01 – Jefinho Faraó e Funk Retrô e mais uma atração de abertura

15/01 – Samba Junior e Luau do Casanova

16/01 – Grupo CHECKMATE e SambAdm

20/01 – Sambasoul

21/01 – Dona Fran (foto)

22/01 – Marcus Rauta

23/01 – Samba HD

27/01 – Casaca

28/01 – Breno e Bernardo

29/01 – Jess + Monia Lombardi

30/01 – Grupo CHECKMATE