Teste do Pezinho é ampliado no ES para detectar doenças raras

today25 de novembro de 2025 remove_red_eye44

O Governo do Espírito Santo anunciou um novo avanço na política de atenção à saúde infantil: a ampliação do Teste do Pezinho, com a priorização das Etapas 4 e 5 do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). A mudança inclui a detecção precoce de doenças genéticas raras e de alto impacto, entre elas a Atrofia Muscular Espinhal (AME), considerada uma das mais graves condições neuromusculares da primeira infância.

O anúncio da ampliação foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, durante o Congresso INAME 2025, realizado em São Paulo de 21 a 23 de novembro. Durante sua apresentação, o secretário exibiu um vídeo com mensagem do governador Renato Casagrande, que reforçou a importância da iniciativa para a saúde pública.

“Hoje damos mais um passo importante na proteção da infância capixaba. Ampliar o Teste do Pezinho significa oferecer às nossas crianças a chance de um diagnóstico precoce e de tratamentos que podem mudar completamente o curso de doenças graves, como a AME. Essa é uma decisão técnica, responsável e profundamente humana, que reforça o compromisso do Governo do Estado com a vida, com a equidade e com a modernização das políticas públicas de saúde. Estamos preparando o futuro já no primeiro dia de cada criança que nasce no Espírito Santo, garantindo que nenhuma oportunidade de cuidado seja perdida”, informou o secretário.

Atualmente, o Estado está consolidado na Etapa 1 do programa, rastreando as seis doenças obrigatórias com processamento integral das amostras no Serviço de Referência em Triagem Neonatal (APAE Vitória). A expansão segue a legislação nacional, Lei 14.154/2021 e Portaria GM/MS nº 1.341/2022, que determina a ampliação progressiva do escopo do teste. A implementação das Etapas 2 e 3 permanece planejada para fases posteriores, garantindo expansão ordenada e integrada.

A AME é uma doença genética de rápida evolução, em que o diagnóstico precoce é determinante para evitar sequelas irreversíveis. Hoje, o Espírito Santo acompanha 26 crianças com AME. Com a ampliação da triagem, o Estado passa a identificar a condição ainda antes do surgimento dos sintomas, abrindo caminho para intervenções imediatas com terapias modificadoras de doença já incorporadas ao SUS.

“Evidências científicas demonstram que crianças tratadas precocemente apresentam melhor desenvolvimento motor global, maior sobrevida livre de ventilação, redução de internações e de complicações respiratórias, além de um incremento significativo na qualidade de vida e na autonomia funcional, destacou a subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Sanches.

Além dos benefícios clínicos, a ampliação fortalece a Rede Materno-Infantil, aprimora fluxos de cuidado e reduz hospitalizações prolongadas e judicializações, promovendo sustentabilidade econômico-sanitária.

Serviço

A realização do teste do pezinho é de responsabilidade da Apae Vitória, que é credenciada pela Sesa e pelo Ministério da Saúde (MS), como serviço de referência em triagem neonatal do Estado.

Para ter acesso ao serviço, o recém-nascido deve ser encaminhado a um dos 460 postos de coleta (unidades básicas de saúde) distribuídos nos 78 municípios capixabas para realizar a coleta do material.

O exame também pode ser realizado em maternidades, hospitais e unidades, tornando-o amplamente acessível para todos os recém-nascidos.

A ampliação da testagem com detecção da AME estará disponível para a população a partir de março de 2026. Até lá, as equipes da Secretaria da Saúde (Sesa) promoverão capacitações das Apaes e seminários orientativos para a rede de maternidades públicas e privadas do estado.