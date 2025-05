Transporte aquaviário será ampliado com novo edital do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (06), a publicação do edital para ampliar o serviço do Aquaviário. O novo contrato prevê a ampliação da operação do sistema, que passará a contar com oito embarcações — sendo seis em operação e duas em reserva — todas equipadas com ar-condicionado, bicicletário, Wi-Fi, banheiro e acessibilidade. Essa ampliação permitirá, além da operação em novas estações, a criação de uma nova linha e estação de atendimento na região de São Pedro, em Vitória, com conexão à Rodoviária da Capital.

A novidade representa mais um passo na integração entre modais e no fortalecimento da mobilidade urbana na Grande Vitória. Além disso, o edital também permite a ampliação dos horários de funcionamento do sistema, que foi retomado pelo Governo do Estado em 2023, após mais de duas décadas inativo.

“Quando voltamos ao Governo, em 2019, iniciamos o trabalho para implantação do Aquaviário. Em 2023, reativamos o serviço e agora seguimos avançando. O Aquaviário vai ser importante para a região de São Pedro, Ilha das Caieiras, Vila Rubim e o Centro de Vitória. Sabemos que não alcança a todas as pessoas, mas atende uma fatia da população. Hoje transportamos aproximadamente duas mil pessoas e vamos praticamente dobrar esse número. Além disso, o Aquaviário também é um ativo turístico, acessível para o cidadão e que permite ver as cidades em uma nova perspectiva, pelo mar”, afirmou o governador.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) também vai lançar até o mês de julho a licitação para a construção de duas novas estações: uma na região da Praça Pio XII, no Centro de Vitória, e outra no antigo Terminal Dom Bosco, também na Capital. Assim como as demais, elas contarão com cadeiras para espera, flutuante, passarela e acessibilidade total.

“O Aquaviário tem sido uma experiência muito positiva. A ampliação do sistema atende ao seu grande potencial, com novas estações, inclusive na região de São Pedro, e por isso vamos focar agora na sua expansão. Estamos conectando mais pessoas e mais territórios, com integração, segurança e conforto”, afirmou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Retomado pelo Governo do Estado em 2023 após mais um hiato de duas décadas, o sistema Aquaviário já conta com três estações em funcionamento e uma quarta em obras, na região da Rodoviária de Vitória. Integrado ao sistema Transcol por meio do Cartão GV, o serviço tem recebido avaliações positivas dos usuários e segue em expansão, aproveitando todo o potencial da navegação pela Baía de Vitória.

