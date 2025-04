Turismo capixaba inicia o ano com desempenho superior à média nacional

Volume de atividades turísticas em janeiro foi 7,9% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Já o Brasil teve aumento de 3,5%

O turismo capixaba começou o ano em alta: o volume de atividades em janeiro foi 7,9% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Além disso, o desempenho superou o do Brasil, com alta de 3,5%. Já em relação a dezembro, o indicador do Espírito Santo cresceu 1%, enquanto a média nacional apresentou uma queda de 6,4% no mesmo período.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados de pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Esses dados mostram um excelente desempenho do setor turístico capixaba em um dos meses mais importantes para o turismo no Brasil, que reflete a alta temporada do verão – um dos períodos de maior competitividade na atração de turistas, principalmente em relação aos estados vizinhos e com produtos turísticos consolidados, como o Rio de Janeiro e a Bahia, além de outros estados do nordeste, que recebem um grande fluxo de pessoas”, explicou a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio.

Também é importante destacar que, em janeiro, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo superou o registrado em 11 dos 12 meses de 2024. Segundo a especialista, esse desempenho reflete a trajetória de crescimento consistente do setor turístico capixaba.

“Desde o início do segundo semestre de 2024, todos os meses registraram volumes de atividades superiores aos do mesmo período do ano anterior. Nos três últimos meses de 2024, essa tendência se intensificou, resultando em um crescimento acumulado de 8,9% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Como consequência, o quarto trimestre de 2024 se consolidou como o melhor dos últimos 10 anos para o turismo no Espírito Santo”, detalhou.

Ana Carolina Júlio reforçou que a continuidade desse avanço no início de 2025 evidencia a resiliência do setor, que soube maximizar as oportunidades da alta temporada e se destacar em um cenário de intensa concorrência nacional pela atração de turistas.

Ainda de acordo com o levantamento, o Espírito Santo registrou a quarta maior variação mensal e a quinta maior variação em relação a janeiro de 2024 no país. “Enquanto o turismo nacional sofreu retração no período, o Espírito Santo conseguiu expandir suas atividades”, ressaltou a coordenadora.

Preços de produtos turísticos

O estudo também destacou que houve queda nos níveis de preços das passagens de ônibus interestadual (-1,97%) e de pacotes turísticos (-1,78%) no estado. Para Ana Carolina Júlio, essas reduções podem fortalecer o turismo local, tornando as viagens mais acessíveis para visitantes de outros estados, principalmente daqueles com maior proximidade geográfica, como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

“Os visitantes desses estados constituem alguns dos principais públicos-alvo para a atração de turistas no Espírito Santo. Nesse sentido, a diminuição nos preços das passagens aumenta a competitividade e a acessibilidade, contribuindo para a alta no fluxo turístico”, complementou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br/

Sobre o Sistema Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 374.523 empresas, responsáveis por 65% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 719 mil pessoas.

Com mais de 30 unidades, tendo ações itinerantes e presente em todos os municípios capixaba – seja de forma física ou on-line –, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo. A entidade representa 24 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado.

O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e Faesa, com apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

